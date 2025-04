Un día como extra en 'La casa del dragón': 12 horas por 86 euros y la comida

Pasar un día entero dentro de la serie de la que eres seguidor, ver de cerca a los actores a los que admiras y ... formar parte de escenas que después se proyectarán en las pantallas de todo el mundo. 300 figurantes participan en el rodaje de la segunda temporada de 'La casa del dragón', que afronta este jueves su última jornada de grabación en la Ciudad Monumental de Cáceres.

Ser extra en Desembarco del Rey, ciudad en la que se transforma el casco viejo cacereño en esta ficción de HBO, tiene precio. Los figurantes que participan en este rodaje cobran 86,72 euros netos (94,78 brutos) por cada jornada de trabajo de doce horas. La hora extra se paga a 12,25 euros netos. A escala general, el salario de los figurantes está regulado por convenio y oscila entre los 50 y los 90 euros por día.

El dinero no es, precisamente, el principal motivo de queja de los extras. Algunos de ellos han trasladado a este diario su malestar porque las condiciones a las que se enfrentan podrían mejorarse. Los descansos son demasiado cortos, la comida –que también se les facilita, además de un desayuno y un bocadillo al final de la jornada– mejorable y muchas veces, lamentan, tienen que esperar al sol durante las pausas. «Aunque el convenio dice que deberíamos disponer de espacios cerrados, estamos en la calle de pie o sentados en el set de rodaje», declara un extra, que no puede facilitar su identidad, ya que todos los figurantes firman un convenio de confidencialidad que les impide dar detalles.

«Se aprovechan de que la mayoría vamos porque nos gusta la serie pero esto no es un trabajo de calidad, sino un trabajo de ocio; estaría dispuesto a hacerlo hasta gratis porque la experiencia es impresionante»

«Se aprovechan de que la mayoría vamos porque nos gusta la serie. No es un trabajo de calidad, sino un trabajo de ocio. Nadie trabaja en estas condiciones a no ser que simplemente te guste. Yo preferiría no cobrar nada y a cambio tener un buen trato en la comida, en el desayuno...», enumera el extra.

«Hay trabajadores de primera y de segunda», esgrime sobre los empleados a la hora de sentarse a la mesa. Los figurantes, que comen en la carpa que se ha habilitado en el Foro de los Balbos, no tienen opción de elegir. Se les facilita un primero, un segundo y postre. «Si a alguien no le gusta lo que hay no tienen otra opción», detalla. «Queremos que se regulen mejor los descansos y que den más opciones de comida. En Trujillo –donde un gran número de extras participó en el rodaje del pasado jueves– apenas tuvimos 12 minutos para comer». Las jornadas son maratonianas, dice.

Sin teléfono móvil

Los figurantes deben dejar su móvil cuando llegan a la nave del polígono de Capellanías a primera hora de la mañana, donde se visten y son caracterizados. Y no lo recuperan hasta que regresan del rodaje. Se habilita un número de emergencia por si alguien tuviera que contactar con ellos durante la grabación.

'La casa del dragón' no ha hecho casting para seleccionar a sus figurantes de Cáceres. Ha recurrido a los extras que han participado en los dos rodajes previos (el de la primera temporada de esta serie y el de 2016, correspondiente a la séptima temporada de 'Juego de tronos'). Muchos repiten.

«La experiencia es impresionante, muy bonita. Ves la parte antigua como nunca. Es lo único por lo que asumes la pérdida de derechos. Y, de hecho, repites a pesar de saber las condiciones. Estaría dispuesto a hacerlo hasta gratis», zanja el figurante.