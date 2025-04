HBO trae hasta Cáceres al elenco principal de 'La casa del dragón'

Begoña Pajares: «Estoy perdiendo miles de euros por el rodaje»

Begoña Pajares gestiona Alma del Sabor, un restaurante con encanto situado en la Plaza de las Veletas, junto al Museo de Cáceres. Su negocio no está dentro de la zona del rodaje de 'La casa del dragón' pero las vallas y la maquinaria de la grabación ocultan el establecimiento desde San Mateo. Sí se puede acceder sin restricciones al local por la calle Rincón de la Monja. «Me tienen cortada toda la entrada principal. El fin de semana ha ido fatal. Estoy perdiendo miles de euros. El volumen de negocio ha bajado un 80 por ciento», lamenta la dueña del restaurante. «A mí nunca me han pagado. Estoy en tierra de nadie. Soy un negocio pequeño y estar tantos días así me perjudica mucho. La gente llega, ve las lonas y se da la vuelta», ilustra. Es consciente de lo beneficioso que es el rodaje para la ciudad pero ella reclama ser compensada por los daños que sufre.