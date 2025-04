Detenida la directora de una residencia por sustraer y vender joyas de una anciana fallecida

La Policía Nacional detuvo el pasado jueves 1 de junio a la directora de la residencia de mayores Ciudad Jardín de Cánovas, en Cáceres, ... por un presunto hurto y posterior venta de joyas pertenecientes a una anciana que había fallecido. Los hechos denunciados se produjeron hace varios meses, tras la muerte de la mujer, cuando esta empleada cogió joyas depositadas en la sección de objetos perdidos y acudió a un establecimiento para venderlas.

La reclamación de estos bienes por parte de una hija de la residente y su posterior denuncia hizo a la Policía Nacional iniciar una investigación que todavía continúa y que les llevó a la detención en la propia residencia de esta mujer, que fue puesta a disposición judicial el mismo jueves. Tras prestar declaración ante el juez, quedó en libertad con cargos por un presunto delito continuado de hurto y con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

La Policía Nacional confirma por su parte que el arresto se produjo el 1 de junio, sin especificar el cargo que ocupaba la persona en la empresa. Tampoco quieren detallarlo los responsables del centro, aunque HOY ha podido confirmar por diversas fuentes que se trata de la directora.

Los portavoces de este centro, perteneciente al grupo Ciudad Jardín -que cuenta con ocho centros geriátricos en toda la región y más de 800 empleados-, tuvieron conocimiento de los hechos el propio jueves, cuando la Policía Nacional se presentó en la residencia y detuvo a la directora, que desde entonces no ha regresado en ningún momento al centro y cuyo contrato ha sido rescindido este lunes. José Luis Palomares, socio de la empresa dueña de la residencia y Daniel Núñez, gerente de estos centros, indican a HOY que han informado a las 180 familias de las personas que viven en la Ciudad Jardín de Cánovas de los presuntos hechos. Han realizado una comunicación interna «de la situación que hay» y se están reuniendo de manera personal con los hijos y los familiares de los residentes. Confirman que se personarán en la causa como acusación, si bien insisten en la presunción de inocencia de la trabajadora detenida y recalcan que «hasta que no haya una condena» no pueden acusar a nadie, pero son tajantes en la necesidad de que «se depuren responsabilidades y se esclarezca todo».

Los responsables de la residencia mandan un mensaje de tranquilidad a las familias sobre unos hechos que califican de puntuales. «Tenemos 800 empleados en los centros y esto lo ha hecho presuntamente una sola persona», señala José Luis Palomares. No quieren que estos hechos empañen el trabajo que llevan a cabo desde que hace dos años y medio empezaron a gestionar este céntrica residencia que durante años dirigió la congregación de las Hermanitas de los Pobres.