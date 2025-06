Se desploma parte de la Torremochada de Cáceres sobre una vivienda y precintan el patio

«Estamos pendientes de solución. Ya han venido los técnicos del Ayuntamiento pero los escombros siguen ahí. Por suerte, todo ha quedado en el susto». ... El relato es de Ángel Tejado, que vive con sus padres, ya mayores, en la casa anexa a la Torremochada, junto a la ciudad monumental. Una parte de la misma se ha venido abajo y ha provocado daños en el inmueble. El suceso se produjo el pasado 11 de abril y la familia sigue a la espera de que intervenga el Consistorio.

El director del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, Javier Sellers, se refiere en un informe interno a este suceso: «Personados urgentemente en el lugar, se aprecia una situación de gravedad que procederá abordar por el Ayuntamiento con la urgencia que sus servicios técnicos determinen», expresa. También se ha interesado por este asunto la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano. El incidente sucedió de madrugada. Sobre las siete de la mañana se dio el aviso de manera urgente a la Policía Local. Una parte de la Torremochada se había caído sobre la vivienda, más concretamente sobre una zona techada del patio exterior.

«Estábamos en la cama y escuchamos un estruendo. Nos llevamos un susto terrible», refrenda Ángel Tejado, que muestra los daños. Es una especie de cobertizo en el que guardan material de todo tipo. «Si me llega a pasar esto cuando voy a coger la bicicleta, no lo cuento», comenta Ángel. La madre, atenta, pide con reiteración que nadie cruce la línea divisoria que ha fijado entre la casa y el patio la Policía Local. Varias bandas de precinto mantienen la zona vedada al paso. El consuelo de la familia es que, en principio, su integridad no está en peligro, aunque también es cierto, apunta Ángel, que otra parte de la torre muestra serio riesgo de venirse abajo.

«El torreón se supone que tenía una unión desde aquí con la muralla», explica mientras señala ese punto concreto. En el suelo se ve una bicicleta entre cascajos, muebles, unas escaleras, el techo hundido por el peso de los escombros, telas y la cinta de precinto policial.

Vista exterior de la Torremochada y la vivienda afectada. En la siguiente fotografía, la torre y la parte dañada en una imagen anterior al derrumbe. También se aprecia el lateral de la torre en mal estado visto desde la vivienda que sufrió el derrumbe. ALTAMIRANO / HOY

«Ese machón es el que se ha caído. Desde la calle se ve todavía que hay otra parte que está para caerse», insiste Ángel. Añade que continúan esperando después de varias semanas: «Estamos pidiendo que vengan los constructores para poder tirar lo que está para caerse y arreglar lo demás. Nos han dicho que se ha pedido el informe a los arquitectos. Ya han venido los peritos», continúa.

«Nos ha caído todo encima, con daños al material que teníamos en el patio. La suerte es que habíamos apuntalado porque esto está denunciado desde el año 2000. Estaba denunciado. Estaba avisado al Ayuntamiento, aunque no se había hecho nada», lamenta. La versión del portavoz de la familia es que la falta de conservación de la torre ha llevado al derrumbe. «Como no se ha hecho ningún mantenimiento, ese machón se ha ido soltando con el agua. Al final no ha soportado más y se ha caído», concluye.

De momento ya están en contacto con su seguro con vistas a los pasos que deberán dar a partir de aquí. Si la solución se demora podría tocarles retirar los escombros y que luego la aseguradora reclame al Consistorio. Sin embargo, aún no se puede actuar ya que la zona sigue precintada. Al menos eso no impide a la familia Tejado realizar su vida con cierta normalidad.

Nuevos desprendimientos

Los técnicos municipales han corroborado la caída de la parte principal del paso albarrano que se mantenía en pie. Se trata de un machón irregular de tapial, de mala calidad y al que no llegó la restauración a la que se sometió la torre en los 80. Hay otra parte que sigue en la misma posición, ya desgajada de la torre. No se descarta que pueda haber nuevos desprendimientos.

El desalojo de la vivienda, por ahora, no se ha valorado. El área de Urbanismo trabaja en la redacción de un proyecto para la ejecución de las obras necesarias. La Torremochada es una torre albarrana sobre sillares romanos y con una planta octogonal. La documentación sobre la misma alude a su unión a la muralla almohade mediante un cuerpo saliente del que se mantiene el arranque.