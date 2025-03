Una dependienta de Coria acusada de quedarse con 107.379 euros echa la culpa a otros

Tranquila, muy segura de sí misma, la dependienta de Coria acusada de quedarse con más de 100.000 euros de su empresa aseguró este martes ... en el juicio ser inocente y que cualquiera que tuviera acceso a los ordenadores lo podía haber hecho.

La acusada, que tiene alrededor de 40 años, comenzó a trabajar en 2011 en un comercio de Coria, en una empresa que tiene en total seis tiendas, una de ellas en Béjar y otra en Plasencia.

Según el ministerio fiscal y la acusación particular, ella se apropió de un total de 107.379 euros utilizando sobre todo este sistema: vendía un producto en la tienda de Coria, y entregaba al cliente el artículo y el ticket, recogiendo el dinero en efectivo. Luego borraba en el ordenador el registro de la venta, anulaba el ticket y para justificar el que el producto vendido no estuviera ya en la tienda, utilizaba el sistema 'entretiendas', que servía para enviar productos de uno a otro establecimiento de la cadena. La tienda a la que debía llegar el producto no recibía aviso porque no lo había pedido.

La Fiscalía de Cáceres señala que el 16 de noviembre de 2020, al existir sospechas sobre la acusada, la propietaria de la empresa estuvo con otras empleadas analizando qué hacia desde la tienda de Plasencia. Vieron que desde el ordenador de Coria ella enviaba a varias tiendas de la cadena varios productos de la marca L'oreal. Al día siguiente también vieron que había dado salida a un perfume de Dolce & Gabbana que solo estaba en la tienda de Coria y había orden de liquidarlo allí. Aunque ninguna tienda podía haberlo reclamado apareció enviado a Béjar, sin haber llegado nunca el perfume allí.

También está acusada de quedarse con dinero de artículos que vendía.

La procesada aseguró en el juicio celebrado este martes en Cáceres que ella no se había quedado con dinero de la tienda, recalcó que ella siempre estaba acompañada en la tienda, y dijo que cualquiera que tuviera acceso a los ordenadores de la empresa podía haberlo hecho. «El sistema informático que se utiliza en la tiendas –declaró–, no identifica quién hace los movimientos». Indicó que por la tienda pasaba la dueña, su marido y una hija, y que una vez que faltaban 50 euros de la caja una de las jefas reconoció que los había cogido ella.

Su abogado defensor hizo hincapié en que se le acusaba de hacer movimientos con los que se quedaba dinero, cuando ella estaba de vacaciones o libraba.

Después de la acusada prestaron testimonio ante el tribunal la propietaria, su hija y empleadas, que señalaron que ella era la persona que estaba en la tienda en Coria, normalmente sola, y que el sistema informático utilizado en los establecimientos era seguro, siendo necesarias claves para entrar.

La hija de la dueña señaló que una vez que fue a la tienda de Coria había productos escondidos, y que vio que delante de la caja tenía preparado dinero para llevárselo.

Compañeras de otras tiendas señalaron que figuraba que desde Coria les mandaban productos que no habían pedido, y que nunca llegaban. «Lo lógico es que si me hace falta un producto en la tienda –señaló una dependienta–, lo pida a una que sé que tiene almacén. No se lo voy a pedir a Coria, que no tiene».

Sin grabaciones

El abogado defensor mantuvo que su representada es inocente e indicó que en la tienda de Coria hay una cámara de seguridad pero no hay grabaciones en las que se vea que la dependienta se queda con dinero. Pidió su absolución.

Para el Ministerio Fiscal y la acusación particular no hay duda de que la dependienta ha cometido un delito de apropiación indebida.

La acusación pública solicita que sea condenada a tres años de prisión y que indemnice a la propietaria de la tienda con la cantidad que se estima que se apropió: 107.379 euros. Se calcula que se dinero se lo quedó en los años 2019 y 2020.