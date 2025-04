Las denuncias por venta de alcohol a menores en Extremadura se cuadruplican en tres años

319.000 euros en sanciones en 2022, un 64 por ciento más que en todo el año anterior

Que un local sea propuesto para sanción por la Policía Local y no le llegue la denuncia se da como algo normal, según detallan fuentes policiales a este diario. La explicación que dan es que «esa propuesta de sanción llega una vez que se tramita el expediente, y eso no es de un día para otro». Las sanciones las cursa la propia Junta de Extremadura, que aporta datos globales relacionados con infracciones relativas al consumo o venta de alcohol en la comunidad. En 2022, y por todos los conceptos, ha tramitado sanciones por 319.000 euros. La mayoría (144 multas) son de 360,6 euros. Son estadísticas hasta el pasado 10 de octubre, por lo que todavía no figuran los dos últimos expedientes que han trascendido en Cáceres tras la intervención de los agentes.

En el recuento provisional de esas sanciones impuestas aparecen dos de 10.000 euros, una de 6.000 y otra de 4.900 euros. La Secretaría Técnica de Drogodependencias ha elaborado un informe completo de las multas que ha puesto a disposición de HOY. Facilita datos globales de dichas cuantías económicas sin especificar a qué infracción corresponde cada una. Eso sí, en una comparativa con respecto a 2021, se observa que a falta de los datos completos de octubre, noviembre y diciembre, la cantidad económica por multas crece un 64 por ciento en 2022. Van 875 denuncias relativas a alcohol. El año pasado fueron 194.000 euros y 1.124 denuncias.

Hubo el año anterior 147 sanciones de 360,6 euros, de nuevo el importe más habitual. Entre las cuantías más altas, dos de 4.900 euros. Si se echa la vista atrás, en 2017 son tres multas de 30.000 euros. En 2018, una de esa cuantía. La Ley de Ocio y Convivencia establecía como infracción muy grave, entre 30.000 y 600.000 euros, la venta de alcohol a a menores. La Ley de Prevención alude a una sanción grave que puede llegar en el peor de los casos a esos 30.000 euros.