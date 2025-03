Denuncian que no se garantiza la privacidad en los controles policiales de alcohol y drogas en Cáceres

El sindicato CSIF reaccionó este miércoles a la noticia de la anulación del concurso para contratar la flota policial y anunció que pedirá explicaciones ... sobre lo sucedido en la próxima mesa general de negociación municipal. Hace unos días, el alcalde, Rafael Mateos, firmó la resolución por la que se acuerda «desistir del procedimiento de adjudicación del contrato» de suministro mediante el sistema de renting o arrendamiento y con el que se debía renovar un total de 13 vehículos de la Policía Local de Cáceres, además de otros cuatro para las secciones de Electricidad y Mantenimiento. Uno de los vehículos que se debían adquirir era un furgón de atestados debidamente equipado. CSIF cree que en las actuales condiciones no se garantiza la privacidad de las personas que son sometidas a controles de droga o alcohol.

La licitación para la nueva flota se abrió en mayo pasado y se paraliza ahora, por lo que han sido tres meses perdidos. El problema viene de 2021 cuando se dio ya una situación similar y hubo que repetir el concurso. CSIF pide soluciones y cuestiona la diligencia municipal al afrontar este asunto.

Solución

«Ya es hora de que se solucione este problema. No es de recibo que haya tantas dificultades para sacar unos pliegos de un concurso en algo que es habitual en cualquier ayuntamiento», lamenta José Luis Ruiz, delegado sindical. Se refiere al error detectado en la mesa de contratación del 5 de julio y que obligó a desistir del concurso por tratarse de deficiencias no subsanables. El error no se podía corregir ya que el valor residual de las posibles ofertas de los licitadores «podría ser superior al precio de mercado de los vehículos».

CSIF admite que «estos 'errores' hacen que en la actualidad no tengamos furgón de atestados y es un problema grave». Lo explica en que los agentes «no pueden realizar su trabajo de forma adecuada» y esa falta de medios materiales hace que a «cualquier ciudadano que se someta a controles de droga o alcohol a día de hoy no se le puede garantizar la privacidad que sería deseable en estos casos».

El contrato de renting incluía siete coches patrulla rotulados, un patrulla camuflado, un todoterreno, dos coches patrulla híbridos, otro coche patrulla con kit de detenidos y un furgón de atestados. Con este último se han sucedido las dificultades. El Ayuntamiento ha tenido que pedir uno prestado a la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. En marzo pasado ya se hicieron gestiones para prorrogar el servicio. El problema es que ese vehículo lo cede la Junta a los municipios que lo demandan y la capital cacereña no puede quedárselo indefinidamente.

El concurso estaba valorado en 602.400 euros por un periodo de cuatro años. Son 182.226 euros anuales, pero ya con impuestos.

La central sindical pide que se tomen medidas de forma inmediata. «Instamos –señala– al equipo de Gobierno a que le dé una solución a la mayor brevedad posible». El nuevo Ejecutivo ya tiene una lista de asuntos pendientes en la Policía Local, entre ellos están el nuevo cuadrante o los refuerzos en una plantilla que se encuentra bajo mínimos y que, según los sindicatos, lleva años sin cumplir con la ratio de efectivos y población.