Así será por dentro el Hilton de Cáceres, que abrirá en abril

La compañía internacional Hilton confirma para abril la apertura del hotel de lujo del Palacio de Godoy, el tercero de cinco estrellas de ... Cáceres y el primero que la firma pone en marcha en Extremadura.

La cadena hotelera incluye ya el establecimiento cacereño dentro de su oferta de alojamientos, aunque de momento no permite hacer reservas. «Abriremos en abril de 2025», anuncia en su página web al tiempo que precisa que, por ahora, no se pueden bloquear habitaciones.

Abril era el nuevo plazo manejado hasta ahora por la compañía promotora del hotel, el grupo peruano Scipion Real Estate, para su inauguración. Y ahora Hilton, cadena bajo la que operará el establecimiento, lo confirma de esta manera. Abril es temporada alta para el sector turístico en Cáceres, sobre todo este año que coincide con la Semana Santa, fiesta de interés turístico internacional. Por la puerta del hotel, de hecho, pasarán varios desfiles entre el Domingo de Ramos (día 13) y el de Resurrección (día 20).

Tal y como se había anunciado, la denominación oficial del establecimiento será Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton. Se trata de una línea de hoteles exclusivos que se caracterizan por su singularidad y por ser construcciones emblemáticas de cada ciudad. De hecho, no hay dos hoteles iguales.

Hilton muestra en su página web, además, algunas recreaciones (denominadas 'renders') de cómo será el interior del inmueble, nunca vistas hasta ahora. Gracias a ellas es posible hacerse una idea de cómo será el resultado de la intervención. Hay imágenes del restaurante, del vestíbulo y otras estancias comunes. También aparece una recreación de un baño. No son fotografías y, por tanto, podría haber alguna diferencia con el resultado final.

El alojamiento brinda aparcamiento cubierto a sus clientes por 19 euros al día

El hotel ofrece servicio de conserjería para hacer reservas en restaurantes y recomendaciones sobre lugares de interés

Hilton precisa que la llegada al hotel (lo que en la terminología hotelera se denomina 'check-in') será a partir de las tres de la tarde y la salida ( 'check-out') a las doce del mediodía. Entre los servicios que brinda el establecimiento está el de conserjería, pensado para resolver cualquier necesidad que tenga el cliente, desde reservas en restaurantes de la zona a recomendaciones sobre lugares de interés del entorno. Se trata de un servicio que suele estar disponible en los hoteles de lujo.

El hotel ofrecerá además otros servicios como boutique, spa, gimnasio y salas de reuniones. En la web se potencia además su funcionalidad como centro de negocios. Contará en total con 73 habitaciones.

El hotel brinda a sus clientes la posibilidad de contratar aparcamiento por 19 euros al día. Y se especifica que «el estacionamiento está ubicado a 438 metros del hotel». Hay que recordar que Godoy no cuenta con aparcamiento propio. Una de las incógnitas que había era cómo el establecimiento iba a proporcionar a sus huéspedes este servicio, dada la escasa oferta de plazas existente en la zona. Desde la promotora han preferido, de momento, no detallar dónde se aparcarán los coches de los clientes del Hilton. No estará permitida la entrada de perros al hotel, según la información que aparece en la página web.

Los trabajos siguen

Mientras tanto, sobre el terreno las obras todavía no han finalizado y el jardín central de la calle Zapatería, que quedará abierto al público, aún no está plantado.

El futuro hotel Palacio de Godoy Cáceres conjuga historia con nueva construcción. Es el resultado de la unión de dos edificios. Por un lado está el inmueble original, del siglo XVI, cuya fachada da a la plaza de Santiago. Ha sido rehabilitado por completo. Y por otro lado está un edificio que se ha levantado desde cero, que da a la calle Zapatería y que gira en torno al jardín que diseñará el prestigioso paisajista Álvaro de la Rosa.

Para los remates finales la promotora ha contratado a artesanos de la tierra con la idea de buscar un producto único y hacer un guiño, al mismo tiempo, a las raíces. Los suelos del hotel están hechos en barro. Cada pieza se ha cortado a mano para que encaje con las medidas de los pasillos y vanos de las puertas. La fachada del edificio nuevo está revestida con mortero de cal y sus ventanas cuentan con un cerco de granito abujardado.

Se ha recurrido, además, a la ilustradora cacereña Marta Barroso para dar un toque decorativo único a las habitaciones. Barroso, que está al frente de El Chaflán en la calle Roso de Luna, ha diseñado piezas de cerámica especiales para los cuartos.

La inversión total ronda los 13 millones de euros.