Demanda de 20.000 euros por injurias y calumnias contra la portavoz de Unidas Podemos en Cáceres

La portavoz municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres, Consolación López Balset, afronta una demanda judicial del antiguo empresario de la pista de patinaje de la Plaza Mayor. En la reunión de este viernes, la Junta de Gobierno local que preside el alcalde, Rafael Mateos, ha aprobado dar cobertura jurídica y asistencia letrada a la edil de UP, tal y como había solicitado ella misma. El caso ha llegado a los tribunales en el ejercicio de sus funciones como representante de la formación morada por lo que será el Consistorio el que sufrague los gastos que genere el procedimiento judicial que ya se ha iniciado. López Balset deberá hacer frente a una indemnización de 20.000 euros en el caso de que el juez dé la razón al demandante.

La demanda la presenta Antonio García, un empresario conocido en Cáceres por haber puesto en marcha desde hace años la pista de hielo y las atracciones de la Plaza Mayor. No ha sido así la última Navidad ya que hubo que ir a una adjudicación directa al quedar desierto el concurso que abrió el Ayuntamiento. Unidas Podemos criticó en noviembre la «premura en la licitación de la pista de hielo» y criticó que el promotor de la instalación mantenía, según informes de la Tesorería municipal, «una deuda contraída con las arcas municipales de 52.553 euros, lo que ha obligado a sacar la pista de hielo a licitación», tal y como explicó Consolación López.

«El empresario que el año pasado explotó la atracción navideña tiene una deuda contraída con esta casa de 50.000 euros, lo que ha obligado a sacar una licitación a toda prisa», señalaba en noviembre López Balset, cuya crítica era de tinte puramente político al poner en duda la gestión del Gobierno local del PP: «Por segundo año, Rafael Mateos renuncia a cobrar las tasas de ocupación de espacio público, cifradas en 30.000 euros. Dime de lo que presumes, de buenos gestores, y te diré lo que no eres», dijo públicamente. El partido mandó una nota de prensa e incluía las declaraciones el 19 de noviembre.

La edil de UP recibió la demanda por injurias y calumnias hace varias semanas. De hecho, ya se ha celebrado el acto de conciliación. Fue el pasado 16 de abril, aunque ella no llegó a asistir. Sí lo hizo en su representación el abogado penalista Emilio Cortés, al que ha encargado su defensa una vez que la demanda ha sido admitida a trámite. López Balset no ha querido hacer declaraciones al estar el asunto judicializado.

El Gobierno municipal ha aprobado prestarle cobertura jurídica y asumirá los gastos que genere el procedimiento. Acuerda que se le dispense asistencia letrada «tras la denuncia interpuesta por un empresario particular que instaló la pista de hielo y el mercado navideño en la ciudad por la comisión de un supuesto delito de injurias y cargos», confirma Ángel Orgaz, portavoz municipal.

La decisión se adopta de acuerdo con «el artículo 102 del reglamento de organización municipal que establece que la Corporación dispensará a concejales y concejalas el amparo necesario para el libre, pacífico y efectivo ejercicio de sus funciones». La demanda va dirigida contra Consolación López, a título personal, aunque tiene que ver con el ejercicio de su labor de oposición política. Aún no se ha fijado fecha para la celebración de juicio.