La Dehesa de los Caballos de Cáceres prolonga su maldición

Manuel M. Núñez Cáceres Domingo, 13 de abril 2025, 10:07 Comenta Compartir

«Manchas, paredes desconchadas, azulejos rotos, el suelo no es antideslizante. No cumple las condiciones higiénicas mínimas». Lo explicaba en 2009 el entonces concejal de ... Infraestructuras, Miguel López, para justificar lo que meses después sería el cierre definitivo del mercado Dehesa de los Caballos, en la barriada de Las 232. Los comerciantes, quedaban ocho, fueron advertidos de que deberían trasladarse a Ronda del Carmen. Primero se fijó julio de 2010 como fecha definitiva y luego se dio un margen de unos días para hacer esa mudanza. No había vuelta atrás. 15 años después, la descripción de aquel espacio sobre cuyas deficiencias advirtieron los servicios sanitarios de la Junta se han multiplicado.

Cerrado a cal y canto y sin el menor mantenimiento, por las ventanas se han podido ver objetos de todo tipo, restos de material, cajas, paredes avejentadas, cables colgando o grifería arrancada. Bidones de plástico, trapos, botes y colillas completan una escena impresentable. El prometido proyecto de convertir aquello en un salón de bailes para mayores, anunciado en septiembre de 2019 por el entonces alcalde, Luis Salaya, nunca se llegó a materializar. La Dehesa de los Caballos ha vuelto a ser noticia en los últimos días. El Colectivo de Personas Mayores de Cáceres, que el jueves 20 de marzo acudió al salón de plenos para reivindicar un «lugar digno en el que reunirse para jugar a las cartas, ensayar teatro, bailar o leer el periódico», les recordó el abandono que sufre el inmueble a los concejales de la actual Corporación. Objetos tirados por el suelo, suciedad y restos de colillas en la zona interior del mercado de la Dehesa de los Caballos. Lleva años sin limpiarse. En la segunda imagen se ven cables colgando y cajas. Y en la siguiente instalaciones sanitarias con la grifería inoperativa y las paredes sucias y con un aspecto deficiente. Un informe del SES ya advirtió en 2009 de que no se cumplían las condiciones. JORGE REY «Queremos que sea un lugar intergeneracional, con un espacio diáfano para que se puedan hacer bailes de mayores. El colectivo está exigiendo con buen criterio», respondió Salaya a la demanda de la tercera edad cuando era regidor. La propuesta de adecuar el viejo mercado había partido de un colectivo que, ante la escasez de espacios en Cáceres para poder bailar, aseguraba ya en 2019, que se veía obligado a desplazarse con sus propios medios a municipios como Mérida o Arroyo de la Luz para celebrar sus bailes. 18.000 metros cuadrados Es la superficie que tiene, según los datos del Catastro, el antiguo mercado de la Dehesa de los Caballos con otras instalaciones anexas como las pistas y el campo de fútbol. Su recuperación se cayó de la línea del programa Pirep para rehabilitar edificios públicos. Los 45 puntos que obtuvo fueron insuficientes. Decía entonces el Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y la Atención a la Dependencia) que se coordinaría con el Ayuntamiento para habilitar espacios «y adoptar medidas para que puedan celebrarse los bailes». Sin embargo, como en una especie de 'dejá vu', el clamor de los mayores volvió a hacerse real al término del pleno de marzo ante un alcalde y concejales que escucharon al presidente del Colectivo de Personas Mayores de Cáceres con ojos de resignación y de estar ante una queja bien conocida. De hecho, dura ya más de una década. «La Dehesa de los Caballos está abandonado. No van a hacer nada hasta que no se caiga», pronosticó José Medina Grados, el representante de los mayores que tomó la palabra en el Ayuntamiento. «Llevamos 10 años de peticiones», lamentó. El inmueble del antiguo mercado lleva aún más, 15 va a cumplir, sin que la administración haya sido capaz de definir y concretar qué va a hacer con él. El mercado se había creado en la década de los 80. Cuando cerró quedaban ya pocos puestos en funcionamiento además de la cafetería. Entre las primeras propuestas surgió la de una biblioteca. En 2013, con el PP y Elena Nevado en la alcaldía, el mensaje municipal fue claro: «Sería interesante recuperarlo, pero hay que definir para qué y cómo. Se deben utilizar los edificios que se puedan mantener». «No van a hacer nada hasta que eso no se caiga», lamenta José Medina, presidente del Colectivo de Mayores de Cáceres Dos años después, en 2015, se aprobó un cambió urbanístico para permitir nuevos usos, posiblemente con la idea de que se implantase allí una mediana superficie comercial. Tampoco se hizo realidad. Centro de Industrias Ese mismo año, la propia alcaldesa Nevado apostó por transformar el edificio en un espacio para la creación artística. Se acercaban las elecciones municipales y entonces se lanzó la idea del Centro de Industrias Culturales y Artísticas. También en campaña electoral, en 2019, Luis Salaya (PSOE) defendió su proyecto de centro cívico intergeneracional. Ya al frente del Ayuntamiento, el Ejecutivo socialista acudió a los fondos del Plan de Recuperación. Esperaba haber obtenido 1,2 millones en 2022, pero no fue así. En 2023 no logró pasar el corte del programa Pirep. «Es un buen proyecto. Volveremos a insistir», replicó. El PSOE volvió a llevar esa reforma entre las medidas de su programa electoral. El PP ganó las elecciones, ahora gobierna el Consistorio y el inmueble amenaza ruina. «Se prometieron varias cosas, pero ninguna se ha cumplido», dice la antigua presidenta vecinal sobre el edificio del mercado «Se prometieron varias cosas para el mercado. Se habló de un centro de actividades, con bingo, con salón de bailes... pero nada de eso se ha cumplido. Es una pena», rememora Puri Tejada, antigua dirigente vecinal de la barriada de Las 232. «Tomamos nota y somos consciente de las necesidades», respondió el alcalde, Rafael Mateos, a las quejas del colectivo de la tercera edad en el salón de plenos hace apenas un mes. También se comprometió a tirar del remanente del presupuesto para que «se proyecte alguna actuación importante». Eso sí, Mateos no hizo mención alguna a la Dehesa de los Caballos. El edificio prolonga así su maldición, plagada de incumplimientos, abandono y una sucesión de ideas que se queda en el papel. Su recuperación podría rondar los tres millones y su puesta en marcha, en el mejor de los casos, tardará años.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión