Las deficiencias de los polígonos de Cáceres obligan a meterlos en la planificación municipal

Los polígonos industriales de Cáceres se cuelan de lleno, y por distintas razones en cada uno de los casos, en la agenda municipal. El alcalde, ... Rafael Mateos, visitó ayer las instalaciones de Charca Musia, en la zona sur de la ciudad y se ha comprometido a agilizar el documento que debe dar respuesta a la que, a día de hoy, es la principal demanda de los empresarios y vecinos: la ordenación urbanística. Para ello se redactará un plan especial sobre el que ya están trabajando los servicios municipales de Infraestructuras y Urbanismo. Se coordinarán en una próxima reunión con el técnico que trabaja con la reactivada asociación de empresarios del polígono.

«Hemos vuelto a constituir la asociación y estamos trabajando con el Ayuntamiento para dar orden al polígono. Es lo que hace falta. Vamos a ver la voluntad del Ayuntamiento para solucionarlo porque tiene mucha superficie afectada», analiza Andrés Borrego. Es el presidente del colectivo de industriales.

Ayer acompañó en su visita a Charca Musia al regidor, junto a otros empresarios y los concejales de Urbanismo, Tirso Leal, y Obras, Víctor Bazo. Borrego ya acudió al pleno municipal el pasado mes de enero para poner sobre la mesa las deficiencias de una zona en la que se han venido acumulando a la irregularidad urbanísticas y sus deficiencias de mantenimiento. Es algo que también afecta a otras dos áreas industriales: Capellanías y Polígono Ganadero. Cada caso es diferente.

Las Capellanías

Sobre el primero, Rafael Mateos indica que ya ha habido mejoras, como la campaña de desbroce o la intervención para la pavimentación de vías. En esa línea, anuncia, que también se va a «hacer una inversión extraordinaria con cargo a un plan especial de la Diputación con algo más de 200.000 euros de una campaña de asfaltado».

Además, avanza que existe «la posibilidad de redactar un proyecto para la remodelación completa de Capellanías, que debe ser el primer paso para actuar de forma definitiva».

En el entorno se espera que pueda estar la futura nueva dotación de suelo industrial de la capital, para la que se cuenta con Avante. «He tenido reuniones con la Junta y le agradezco a su apoyo para que Cáceres tenga suelo industrial y para mejorar los polígonos», insiste Mateos. El alcalde quiere detallar «en las próximas fechas» cómo queda el mapa del suelo industrial de Cáceres. Es algo que se viene gestionando con la administración regional.

Ampliar Aspecto de la Charca Musia en una imagen de archivo. Las escombreras ya han sido retiradas. HOY

«Es prioritario que Cáceres tenga suelo industrial», repite. «No solo hay que poner ese suelo a disposición de lo que vengan a invertir. También hay que mejorar las condiciones del que hay. Sobre todo, Charca Musia y Capellanías. Vamos a buscar fondos para actuar», concluye.

Sobre Charca Musia, Rafael Mateos se compromete a «poner fin a una situación que se viene arrastrando desde hace muchos años».

«Es un polígono a día de hoy que está fuera de ordenación. En los últimos meses hemos hecho inversiones. Se han llevado a cabo campañas de asfaltado, mejora de los caminos y se han eliminado las escombreras. Estamos trabajando con laconcesión en la recogida selectiva y puerta a puerta de todos los residuos que se generan y con el servicio municipal de Urbanismo e Infraestructuras en la redacción de un futuro plan especial de la mano de los empresarios que están y de los propietarios», añade Mateos. Eso sí, admite que no habrá aún una partida ambiciosa en el presupuesto de 2025 ya que el documento está en marcha y el plan especial que se debe redactar no se habrá concluido en septiembre. De momento, no se conoce la cifra real del coste de una operación urbanística que tendrá que ser costeada por la administración y los dueños del terreno.

Polígono Ganadero

También fuera de ordenación, pero además con problemas de seguridad está otro polígono, el ganadero, en la zona norte. El domingo varios disparos alertaron a los vecinos, una situación que ya se produjo en abril. Fueron unas detonaciones que se produjeron por la tarde y sobre las que el regidor cree que la investigación de la Policía Nacional permitirá esclarecer lo ocurrido.

El Ayuntamiento de Cáceres ya aprobó en 2023 la firma de un convenio urbanístico para colaborar en el desarrollo urbanístico con la Sociedad Cooperativa, propietaria del polígono y que agrupa a unos 300 titulares de suelo en el mismo.