La defensa del asesino de Imane pedirá su absolución: «No era consciente de lo que hacía»

El próximo 1 de noviembre se cumplirán dos años desde que Badr Saadoui llamó al puesto de la Guardia Civil de Valencia de Alcántara para ... confesar el asesinato de su esposa, Imane Saadoui, una joven de 30 años a la que acuchilló delante del hijo de ambos, que tenía poco más de un año. Dos días después ingresaba en la prisión de Cáceres a la espera del juicio que, según han anunciado los abogados implicados en la causa, tendrá lugar los próximos 20 y 21 de enero de 2025. Esta mañana se ha llevado a cabo en la Audiencia Provincial de Cáceres un trámite en el que se ha personado el propio acusado, para dirimir si se prorroga de prisión preventiva. Ese acto ha reunido a la letrada de la acusación particular, al de la Junta de Extremadura, que se persona como acusación popular en esa causa y también a la de la defensa, que ha intervenido por videollamada.

María José Malagón es la abogada de Badr Saadoui, que, tal y como ha explicado, ha solicitado que su cliente sea excarcelado, es decir, que no continúe en prisión provisional. «Hay una colaboración importantísima por parte de mi cliente con la justicia, no existe riesgo de fuga, él tiene arraigo, tiene medios económicos porque tiene una pensión, está aquí de forma regular».

Malagón anunció que durante el juicio solicitará la libre absolución. Su línea de defensa se basará en «su personalidad disociada». Se refiere a problemas psicológicos que quiere que constituyan una eximente completa. «Él posiblemente no haya sido consciente de lo que ha hecho, en ese momento no tenía libertad ni autonomía para tomar la decisión de matar a su propia mujer con la que se llevaba fenomenal y no había habido antes nada de nada», ha indicado la letrada. Badr Saadoui tenía antecedentes por maltrato.

El abogado Francisco Caldera Gómez es el letrado de la abogacía general de la Junta de Extremadura. Explicó que lo que se ha llevado a cabo hoy es «un mero trámite» y ha señalado que en los escritos de acusación se piden penas por asesinato. La acusación particular, es decir, la familia de Imane solicita 27 años de cárcel para Badr Saadoui, mientras que la Junta de Extremadura 20. La Fiscalía solicita por su parte 22 años.

La instrucción de este caso, que se prorrogó en varias ocasiones, se extendió durante más de un año y medio en el Juzgado número 1 de Valencia de Alcántara. Mientras, el cuerpo de Imane permaneció depositado en un departamento de preservación mortuoria de un tanatorio de Andalucía.

El asesinato de Imane supuso un largo y doloroso proceso para sus padres, que también están personados en esta causa, además de la Junta de Extremadura. Fue la administración regional la que se hizo cargo de la tutela del bebé el 2 de noviembre de 2022. Desde ese momento vivió en el centro de acogida Jardín del Sauce de la capital cacereña.

Los padres de la joven, Mostafa Saadaoui y Malika El Wai, se desplazaron a principios de diciembre desde Casablanca hasta Extremadura para luchar por recuperar la tutela del niño embarcándose en un largo proceso para poder criar a su nieto, que ya vive con ellos en Marruecos.