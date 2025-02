David García: «Está por determinar la causa del fuego. Ha sido en la zona de la plancha»

S. Lorenzo Jueves, 26 de octubre 2023, 20:53 | Actualizado 22:11h. Comenta Compartir

A las cinco de la tarde de este jueves el propietario del café-bar restaurante La Marina, David García, se dirigía a la Comisaría de ... la Policía Nacional de Cáceres para poner la denuncia por el incendio que por la mañana se había declarado en su negocio de la avenida Virgen de la Montaña de la capital cacereña. «Está por determinar la causa del incendio. Ha sido en la zona de la plancha, pero aún no está claro», señalaba mientras comentaba que él no había podido entrar en el local. «Lo importante es que no hay daños estructurales –afirmaba–, y no se ha visto afectado algún vecino».

Al preguntarle cuándo podría volver a abrir, decía que esperaba que pudiera estar para las Navidades. «Actualmente el local está precintando; el martes irá la policía científica, luego el seguro, y el Ayuntamiento tendrá que hacer una revisión técnica para poder volver a abrir al público. Ojalá se solucione cuanto antes. Que sea poco más que pintar y volver a abrir. Aquí estamos trabajando cinco personas», señaló David García. En los 61 años que lleva abierta La Marina en el mismo local, es la primera vez que se declara un incendio. Las llamas no han afectado a otros pisos, pero los daños son cuantiosos, produciéndose en unas fechas que es cuando más negocio tiene con las cenas y comidas de Navidad a la vuelta de la esquina. El fuego comenzó pasadas las 11.00 horas, parece que en la zona de la famosa plancha del establecimiento, que se encuentra situada de cara al público dentro del local. Cuando se declaró el incendio no había clientes ya que aún estaba cerrado al público. El propietario del local había ido alrededor de las once de la mañana al establecimiento, preparó los pinchos y se ausentó un momento. Al volver ya estaba el incendio declarado. Fue a las once y media de la mañana cuando los bomberos del Sepei recibieron la llamada de aviso, acudiendo inmediatamente dos dotaciones que se emplearon duramente en acabar con el fuego y el intenso humo. A las tres de la tarde los bomberos continuaban en el lugar, valorando los daños después de haber terminado la intervención a las 14,17 horas.

