Dania Dévora: «Womad quiere continuar en Cáceres, pero todo depende de las instituciones»

Cuenta Dania Dévora, directora hasta hace una semana de los dos festivales Womad que hay en España (Cáceres y Canarias) que fue testigo directo ... de su primera edición en esta ciudad, en aquel 1992 mítico. Productora de espectáculos, en esa ocasión acudió en calidad de invitada, –«me enamoré, fue un flechazo»– sin poder presagiar aún que unos años después, en 1999, se convertiría en la directora del festival más antiguo y asentado de la región y también el que, año tras año, más debate genera. El acontecimiento suscita pasiones y críticas, pero ha resistido a todo tipo de circunstancias adversas, incluida una pandemia. El covid fue lo único que logró poner en 'pause' a Womad Cáceres durante dos ediciones. Ahora, sin Dania Dévora, afronta una nueva etapa.

–¿Cuáles han sido sus motivos para dejar Womad?

–El trigésimo aniversario de Womad me ha llevado a tomar esa decisión. Estoy cerrando un ciclo y me parece que los dos festivales están consolidados desde la parte de la organización, otra cosa son las decisiones políticas que se tomen, pero no hay más motivo que ese. Si estos festivales no fueran sólidos nunca hubiera dado un paso atrás, porque a mí me apasiona este proyecto y las dos ciudades. En Cáceres me he sentido muy acogida y reconocida, hemos tenido momentos difíciles pero han sido de entendimiento.

–Hay quien ha interpretado que se iba por los cambios políticos, pero usted, en estos 23 años, ha lidiado con representantes públicos de todos los signos.

–Yo no conozco a las personas que están al frente de las instituciones ahora, pero mi decisión no tiene nada que ver con eso, de hecho lamento no haber conocido a los nuevos responsables. Tengo que destacar el papel de la responsable hasta ahora del Gran Teatro, Silvia González, con la que la relación ha sido muy fluida este tiempo.

«Si este festival no estuviera consolidado yo no hubiera dado un paso atrás»

«En Cáceres han actuado artistas que luego han sido cabeza de cartel en otros festivales»

–¿Qué sabe del futuro de Womad, quién la relevará?

–Yo sé que se está trabajando en la nueva renovación del contrato, el contrato venció y se está en ese proceso, que lleva meses. Estoy segura que ya están en contacto. La organización Womad es muy experimentada y nombrarán a una persona que se encargue de cada una de las ciudades, no sé la estructura final, sigo vinculada con la organización pero no tengo esos detalles.

–¿Puede garantizar que Womad continuará en Cáceres?

–La organización me consta que quiere la continuidad en Cáceres pero dependerá de las instituciones, no estoy en el pensamiento de los responsables.

–¿Cuál ha sido el momento más duro de todos estos años como directora de Womad? ¿Quizás ese 2008 cuando la entonces consejera de Cultura Leonor Flores anunció el fin de este festival?

–Yo he de decir que a mí me une una cercanía con Leonor Flores, en el momento de dudas tendría sus motivos, pero posteriormente seguimos trabajando y el festival siguió consolidándose. Womad depende de unos patronos, es un festival gratuito que depende de dinero público, eso es complejo, pero yo me quedo con que el festival está consolidado y ya va a por la 31 edición porque el público así lo ha ratificado. Me quedo con los cientos de momentos satisfactorios en mi vida profesional y personal en Cáceres.

–La memoria es selectiva.

–Efectivamente. Y complejo es todo en la vida. Womad ha sido un reto que cada año había que cumplir.

–¿Cuáles son los momentos más especiales que recuerda?

–Pues aunque parezca muy normal, a mí un cambio que me emocionó fue el cambio del escenario, cuando se puso abajo y pudimos verle la cara al público. Hay momentos mágicos como la creación del pequeño espacio llamado 'Mundo de palabras', cuando ves que se van sumando nuevos públicos, los talleres infantiles en el Museo Pedrilla...lo he vivido todo con mucha pasión durante 23 años. Realmente me cuesta mucho despegarme de Womad.

–¿Cómo le gustaría que evolucionara el festival a partir de este momento?

–Pienso que el festival tiene que crecer a lo ancho y no a lo largo, digo esto porque aunque parezca raro hay una actividad de la que yo me siento muy orgullosa, la de los centros de mayores, una actividad que logra penetrar en toda la sociedad. Los talleres infantiles tienen un campo muy grande para crecer, pero el festival tiene que tener la impronta de la nueva dirección e irá mano a mano con la dirección del Gran Teatro.

–En ocasiones también ha expresado que le gustaba que hubiera desaparecido botellón del Womad.

–El botellón ya en la última edición se redujo gracias a la implicación del Ayuntamiento. Hay que trabajar con la ciudadanía, es muy buena iniciativa 'Cada lata cuenta' (reciclaje de latas) y hay que seguir fomentando estas acciones con un sentido pedagógico.

–¿Ha entendido el público cacereño la propuesta musical de Womad?

–Womad no ha sido una sucesión de conciertos, digo esto porque la elaboración de la programación es muy compleja. La idea es descubrir artistas y ponerlos en valor en un festival con un gran poder de convocatoria. Muchos artistas que han pasado por Womad y era su primera vez actuando en España luego han estado de cabeza de cartel en otros festivales del país. Yo quiero pensar que en el fondo el público sí que lo ha valorado y ha sentido orgullo de su ciudad por Womad.