El jurado considera culpable al acusado del crimen de la motosierra de Palomero

Las cinco mujeres y los cuatro hombres que han formado el jurado del crimen de Palomero han sido rotundos, contundentes: Marcial Sánchez Martín, de 64 ... años, cometió un homicidio al matar con una motosierra a su vecino Víctor, de 50 años, e intentó hacer lo mismo con el hermano mayor de su víctima, con Ricardo que ahora tiene 62 años.

A las dos y media de la tarde de este miércoles el tribunal del jurado emitió el veredicto en la Audiencia Provincial de Cáceres. Sus nueve miembros tenían que responder a 35 preguntas, en la que la clave era la pregunta número 19. Tenían que decidir si era verdad la opción A o la B.

La A tenía como respuesta: «Al verse sorprendido por Víctor, Marcial dirigió hacía él la motosierra, con el movimiento de la cadena accionado, provocándole dos grandes heridas, una en el abdomen y otra en el glúteo izquierdo, así como heridas menores en el antebrazo derecho y en las yemas de los dedos de la mano izquierda».

La respuesta B era la siguiente: «Víctor acometió con el palo a Marcial, que impactó con la motosierra, astillándose, y al abalanzarse sobre Marcial, Víctor tropezó con las irregularidades y obstáculos del suelo, cayendo sobre Marcial, produciéndose las heridas accidentalmente al caer sobre la motosierra en marcha».

Por unanimidad los nueve miembros del jurado eligieron la opción A, indicando la B era imposible según han demostrado los forenses.

Marcial Sánchez escuchó el veredicto, quizás sin entenderlo, intentando despedirse de su familia sin éxito antes de ser llevado de nuevo a prisión.

Ante el veredicto que les daba la razón, la fiscal y el acusador particular mantuvieron sus peticiones de pena: que Marcial Sánchez sea condenado a 29 años y medio de prisión, 19 años de libertad vigilada, y a que durante 34 años no pueda comunicar ni acercarse a menos de 500 metros de Ricardo. La fiscal señala que debe indemnizar con 60.000 euros a Ricardo, el hermano que salvo milagrosamente la vida al atascarse la motosierra en una placa de su sudadera, mientras que su abogado, el acusado particular, pide una indemnización de 190.000 euros. El abogado defensor solicitó que se aplicara la pena mínima posible.

El crimen de la motosierra de Palomero, localidad a 44 kilómetros de Coria, ocurrió el 9 de octubre de 2020 y fue el desenlace de una enemistad que duraba años entre los hermanos Víctor y Ricardo M. P. con Marcial Sánchez Martín. Tenían sus fincas de olivares colindantes y habían pleiteado por problemas de lindes y acceso a los terrenos, y Marcial estaba enfadado porque había perdido cuatro juicios, teniendo que pagar bastante dinero en costas.

A primeros de octubre de 2020, Marcial llegó al pueblo para recoger las aceitunas, y el 6 de ese mismo mes los hermanos se encontraron con 15 olivos cortados en su finca.

El 9 de octubre, a las siete y media de la tarde, Ricardo vio a Marcial ir con su coche hacia la finca y avisó a su hermano, al temer que otra vez causara daños a sus olivos. Los hermanos llegaron a su finca y vieron aparcado el todoterreno de Marcial, que estaba cortando sus olivos.

Los hermanos quitaron las llaves al todoterreno para evitar que quien le estaba causando daños pudiera huir. Luego fueron a por él, uno por cada lado. El primero en llegar fue Víctor. Al verle, Marcial se volvió sin parar la motosierra y le hizo varios cortes en el cuerpo que le ocasionaron la muerte.

Después llegó Ricardo, y Marcial le intentó cortar a la altura del pecho, pero la cadena de la motosierra se quedó enganchada con una placa de metal; no obstante, le cortó en una mano. Marcial se fue a su coche, y al ver que le habían quitado las llaves, guardó la motosierra, que estaba inservible al haberse salido la cadena, y cogió una sierra de mano. Se dirigió con ella a Ricardo, que estaba herido, diciéndole: «O me das las llaves o te hago lo mismo que a tu hermano». Ricardo se las dio y Marcial se fue a su casa en donde fue detenido.

Tras conocer el veredicto del jurado, el presidente del tribunal decidirá en unos días la pena que se imponga a Marcial Sánchez, que ya lleva dos años en prisión. La sentencia puede ser recurrida en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.