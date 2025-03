«Se tropezó y se cayó sobre la motosierra», afirma el acusado del crimen de Palomero

Nervioso, sin parar de moverse, Marcial Sánchez Martín, el acusado de matar con una motosierra a un vecino de Palomero e intentar hacer lo ... mismo con el hermano de su víctima, realizó este lunes una declaración extraña ante el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Cáceres, unas veces sonreía y otras sollozaba, sin parar de gesticular. Solo contestó a las preguntas de su abogado defensor, el mediático Jorge Albertini, conocido por ser el letrado de la menor violada en Igualada o por representar a Ángela Dobrowolski, acusada de intentar matar a su exmarido el productor televisivo Mainar, miembro de La Trinca.

La declaración de Marcial Sánchez, que tiene 64 años, duró doce minutos y negó rotundamente la versión de la fiscalía y de la acusación particular basada en la investigación realizada por la Guardia Civil. Según las acusaciones, Marcial se llevaba mal con los hermanos Víctor y Ricardo M.P. ya que tienen unas fincas de olivos colindantes y habían pleiteado por el acceso a las parcelas. Marcial había perdido cuatro juicios y tenía que pagar bastante dinero en costas. El 6 de octubre de 2020 aparecieron 15 olivos cortados con motosierra en una de las fincas de los hermanos, que sospechaban que el autor era Marcial. Tres días después, el 9 de octubre, a las siete de la tarde, Ricardo estaba en el pueblo y vio que Marcial se dirigía con su todoterreno a la finca de su hermano.

Ricardo, que entonces tenía 60 años, llamó a su hermano Víctor, que tenía 50, cogieron un coche y fueron a la finca de Víctor en donde vieron que Marcial estaba cortando olivos, algunos de ellos a ras del suelo. Los hermanos le quitaron las llaves al coche de Marcial y fueron a por el que estaba causando daños en su propiedad. Según la versión de la acusación, sin mediar palabra Marcial atacó con la motosierra a Víctor, causándole una herida mortal en el vientre, y después intentó cortar a Ricardo en el pecho, pero la motosierra se atascó con una chapa de la cremallera de la sudadera que llevaba. Hirió en una mano a Ricardo y se fue al coche. Al ver que no tenía la llave, cogió del maletero una sierra con mango largo, de las que se usan para cortar ramas altas, y le dijo a Ricardo que si no le daba las llaves del coche le hacía lo mismo que a su hermano. Ricardo le lanzó las llaves y él se fue a su casa.

Según la sorprendente declaración de Marcial, él estaba cortando sus olivos: dijo que en 1998 compró ese terreno a Víctor por 5.000 euros, pero que Víctor no había querido escriturar las tierras a su nombre. Le había estafado y además se quedaba con el dinero de vender las aceitunas que eran suyas. Señaló que estaba con la motosierra cuando los dos hermanos le golpearon con dos palos. «Me pegaban mientras me decían, 'hijo de puta, te vamos a matar'». Afirmó que Víctor fue hacía él para darle un golpe con el palo en la cabeza, que él dio unos pasos hacia atrás, «y entonces él se tropezó y cayó sobre la motosierra». Según su abogado defensor lo que ocurrió fue un accidente y por eso Marcial debe ser absuelto.

Ampliar El acusado Marcial Sánchez cuando entró a declarar Ricardo, el hombre al que supuestamente intentó matar. armando

Esta versión fue negada por Ricardo, el hermano que salvó la vida. Él declaró que le quitaron las llaves del coche para que no pudiera escapar cuando llamaran a la Guardia Civil, y que era cierto que llevaban unos palos, pero eran pequeños y nunca les pegaron con ellos a Marcial. Recordó que el primero que sorprendió al vecino cortando los olivos fue Víctor y que le atacó con la motosierra enseguida. «Yo escuche a mi hermano que le decía: 'Ahora no vas a negar que no eres tú'». Luego oyó acelerar la motosierra y que su hermano dijo entonces: 'Cabrón. Me has matado. Me has rajado'. Después fue a por él y le golpeó en el pecho con la motosierra que se atascó.

Hay más de una herida

Según las acusaciones, Marcial se fue a su casa pero no es verdad como dice la defensa que colaborara al entregarse, ya que la fiscal insiste en que él dio a los agentes al principio una motosierra que no era la que había utilizado, encontrando la Guardia Civil la que estaba manchada de sangre.

La versión del accidente choca con la realidad de que el fallecido Víctor, además del corte en el vientre que le seccionó el hígado, tenía cortes en el antebrazo derecho, en la mano y en un gluteo. Mientras que su hermano Ricardo tenía cortes en la mano izquierda y el intento de destrozarle en el pecho.

Las acusaciones piden que sea condenado a 29 años y medio de prisión, 19 años de libertad vigilada, y a que durante 34 años no pueda comunicar ni acercarse a menos de 500 metros de Ricardo. Este hermano es el único heredero de Víctor, la fiscal pide que sea indemnizado con 60.000 euros, mientras que la acusación particular pide 190.000 euros.

El juicio seguirá el martes.