El cuadro que une a Eugenio Fuentes y Carmen Calvo

Trabajan, en principio, con elementos que parece muy diferente entre sí, pero ambos comparten una mirada artística. El escritor cacereño Eugenio Fuentes y la pintora valenciana Carmen Calvo (Premio Nacional de Artes Plásticas) inauguraron ayer una nueva iniciativa organizada por el Museo de ... Cáceres. Se trata de 'Conversaciones', con la que se pretende, tal y como asegura su director, Francisco Cerezo, «dar a conocer el museo fuera de su ámbito y que estos «estén vivos». Moderado por directora del Meiac de Badajoz, Catalina Pulido, este acto se celebró en el Palacio de Camarena, sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura.

La elección de ambos artistas no es casual. Eugenio Fuentes se fijó en único cuadro de Carmen Calvo tiene en el Museo de Cáceres, 'Siguiendo los pasos', que fue adquirido en los años 90 por este espacio. En su libro 'Los bajos fondos del corazón' Fuentes explica cómo le atrapó ver ese cuadro en agosto de 2020, en plena pandemia. En este ensayo, su última obra, explica del misterio que le sugiere esta obra, que trata, dice «del tiempo pasado, nuevo y ajeno, de lo que fuimos y ya no somos, de lo que tuvimos y ya no tenemos y de las personas que perdimos, de lo poco que nos queda cuando hemos olvidado los rostros de quienes marcaron esas huellas».

Carmen Calvo es una de las figuras más importantes del arte contemporáneo en nuestro país. La cerámica y el barro son dos de sus elementos más icónicos, además de sus intervenciones en espacio públicos. «De alguna forma, el debate y la onda expansiva de lo que genera trabajo primordial consiste en subvertir el pop-art para devolverlo al territorio del inconsciente con el desgarro y el disparate que absorbió de niña en la huerta valenciana», escribió de ella el escritor Manuel Vicent.

«Me parece una idea estupenda», explicaba a HOY Carmen Calvo refiriéndose al debate entablado ayer en Cáceres. «Es muy interesante y estoy muy halagada de que hayan pensado en mi trabajo».

Mezcla

Para Carmen Calvo es habitual, suele ocurrir, que literatura y pintura se entremezclen. «Hay reflexiones comunes de muchos escritores y pintores porque realmente la pintura también tiene ese punto de narración». Cita a George Duby, un medevialista que firmó un texto sobre su trabajo, al poeta Francisco Brines, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo o Fernando Delgado.

Ampliar 'Siguiendo los pasos', obra de Carmen Calvo. HOY

La adquisición por parte del Museo de Cáceres de la obra de Carmen Calvo se produjo en los años 90 a través de su galerista, Luis Adelantado. Le gusta que haya una obra suya en Extremadura.

Aborda las dificultades que entraña la cultura. «Si no hay cultura poco puede haber, pero la cultura es muy frágil, lo hemos visto con la pandemia, no solamente se han perdido vidas, sino que quebraron muchas galerías y muchos museos porque el problema económico era grave».

Reflexiona también sobre el papel de la mujer en el mundo del arte. «Empecé muy joven y tengo una trayectoria, para las mujeres lo difícil es continuar en algo, porque siempre ha habido otros temas, que si los hijos, el casarse, cosas que forman parte de la vida pero que para nosotras se ha convertido en obstáculos». Señala que en las ferias y los museos cada vez se hace más presente el avance feminista, pero aún no está todo conseguido. «Se ha avanzado, pero queda mucho camino por recorrer, son cosas que ahora nos parece difícil que hubieran pasado, pero han sucedido, igual que decidir cada una lo que hace con su cuerpo y con su mente».

En su visita a Cáceres planificaba visitar el Museo Helga de Alvear, que considera «una propuesta buenísima» para esta ciudad. «Es un lujo y aún debería serlo más, porque deberían hacerse más donaciones así».