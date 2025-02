«No creo que Womad haya pasado de moda, si fuera así no existiría»

Chema Fernández (Madrid, 1976, pero criado en Ciudad Real) es la cara visible de la 31 edición de Womad que arranca el próximo jueves en ... Cáceres y que contará con 21 conciertos de solistas o grupos llegados de diez países donde destaca Asian Doub Foundation, Fark Touré y Mr. Kilombo y en el que cobran peso los artistas locales. Director de festivales de la empresa Sonde3, Fernández toma, a cargo de la producción de este festival de músicas del mundo, el relevo de Dania Dévora, la histórica director de una cita que este año llega con una gran novedad: la supresión del botellón, un elefante en la sala al que, después de mil tibias tentativas, el alcalde Rafael Mateos parece que se ha atrevido a poner remedio.

–¿De dónde sale, cuál es su experiencia en este ámbito?

–Llevo 10 años trabajando en este sector. Trabajo en Sonde3 desde hace varios años y ahora dirijo festivales como Pirineo Sur en Huesca, llevo el SanSan Festival de Benicassim, el Río Babel, en Madrid, el Music Bank en el Bernabéu. Tengo mucha experiencia en la organización de festivales. El más parecido en contenidos al Womad Cáceres es el Pirineo Sur, que contiene también músicas del mundo. Estamos muy contentos de estar en Womad y muy orgullosos.

–¿Pero qué le lleva a dedicarse al mundo de los festivales?

–Yo soy psicólogo de formación. Estuve muchos años dedicándome a recursos humanos y en la parte más administrativa de algunas empresas, trabajé mucho tiempo en una empresa de aviación y luego pasé al sector de la música, primero en la parte administrativa y luego en la parte de festivales, fue un desarrollo profesional, di ese salto.

«El Womad de Cáceres es un festival al que se va a descubrir artistas»

«Trabajamos para que sea una de las mejores ediciones que se hayan hecho hasta el momento»

–¿Qué es para usted la música y el mundo artístico?

–Se identifica mucho con mi carácter, yo he consumido muchas música alternativa toda mi vida y considero un premio poderme dedicar a ello.

–¿Y el Womad le representa, conecta con usted?

–Como festival y como marca sí que se identifica conmigo, comparto valores sociales y multiculturales. Womad ofrece una forma muy interesante de disfrutar de la cultura e invita a descubrir músicas procedentes de muchos lugares y fuera del 'manistream'.

Brújula musical

–Hay quien achaca al Womad que sus artistas no sean conocidos, que no haya nombres reconocibles.

–Tú ves el cartel del Womad y posiblemente no conozcas la mayoría de los artistas, pero no es un festival donde vayas a ver a los artistas, sino a descubrirlos.

–¿Antes de ser director de Womad Cáceres conocía la ciudad y el festival?

–Había estado en Cáceres pero no en el Womad, el Womad lo conocí en las Palmas de Gran Canarias.

–¿Va a costar superar el trabajo de la anterior directora, Dania Dévora? Llevaba más de dos décadas en este cargo.

–Yo estoy muy orgulloso de afrontar este reto. La ilusión, además de la experiencia, nos va a llevar a hacer las cosas muy bien. Vamos a hacer algo que nos gusta y estamos muy respaldados por las instituciones, a las que hay que agradecer que destinen fondos para celebrar este tipo de eventos y que lo mantengan en el tiempo. Sobre Dania Dévora hay que decir que ha dejado un poso muy positivo y ha generado una confianza en la marca Womad. El cambio de empresa no es lo más importante, lo más importante es que el festival se mantenga.

–¿Cuánto tiempo van a estar?

–Intentaremos estar lo máximo posible, depende de los acuerdos que haya alcanzado Womad con el Gran Teatro. Womad se encarga de la programación y nosotros de la organización y dirección de producción. Espero que todas las veces que renueve Womad con Gran Teatro podamos renovar nosotros con Womad, ese es el objetivo.

–¿Quién es responsable del cartel?

–La parte internacional la lleva en exclusiva Womad, ahí no decidimos, nosotros nos ocupamos de la parte nacional y local, además de toda la producción. El cierre de cartel es marca Womad.

–Arranca usted como director y se inicia una nueva era de Womad sin botellón. Es una gran novedad. ¿Qué es lo que se ve en otros festivales?

–En los festivales de pago la gente no puede hacer botellones dentro del festival. Aquí al ser en la Plaza Mayor siempre se ha hecho y ha habido muy poco civismo, pero no es una decisión mía, esto está decidido por parte de alcaldía y de las instituciones, pero yo creo que el botellón no tiene que ir de la mano de la música, nosotros lo que defendemos es que la gente esté interesada por la cultura.

–¿Cree que Womad le sigue gustando a la gente joven?

–Está dirigido a todo tipo de público, el Womad no solo es la experiencia musical, la programación es muy extensa.

–Lo digo porque es patente cierto desgaste en la marca Womad. Son 31 años y hay quien dice que ya pasó un poco de moda este festival.

–Después de tantos años hay que reinventarse para seguir existiendo, puede hacer falta refrescarse, tener unas redes sociales más cuidadas, una comunicación más directa, es probable que se pueda mejorar todo esto. Ahí estamos, para poder mejorar y que pueda durar otros 30 años. Pero no creo que haya pasado de moda, se hubiera pasado de moda no existiría.

–A partir de la semana que viene le toca venirse a vivir a Cáceres y sumergirse en la cotidianeidad de la ciudad.

–Sí, estoy acostumbrado a viajar cuando se montan los festivales. Yo llego allí y me empadrono (risas). Estoy muy contento de poder vivir esa experiencia y poder conocer Cáceres trabajando, tengo esa inquietud de lo nuevo y muchas ganas de darlo todo, esa especie de nervios en el estómagos. Trabajamos para que otros se lo pasen bien y espero que sea una de las mejores que se hayan hecho hasta el momento, que sea todo un éxito.