Un crack del grafiti y una Navidad con arte

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 24 de diciembre 2022, 14:09

Si pasas tu Nochebuena en Cáceres es muy probable que hoy practiques ese deporte nacional llamado tomar las cañas, que dicho así, con el artículo 'las' de por medio suena a liturgia, como tomar la comunión. No son indeterminadas sino concretas esas rubias cervezas ... que esperan a los ávidos bebedores navideños. El reto es no llegar a una cena tan familiar como la de hoy como el alien del meme, que intenta de todas las maneras posibles hacerse el normal pero no. Está raro.

Hay mucho más que cañas y alcohol estos días en la ciudad. El programa de Navidad en la calle es abundante y variado. Uno de los más tradicionales es la 'Zambombá flamenca' que recorre diversos barrios de la ciudad para celebrar la Navidad con villancicos de toda la vida que se fusionan con el flamenco, con la participación de músicos extremeños. Tino González, Perico de la Paula, Andrés Malpica, Tamara Alegre, Diego Antúnez, Pedro Monty, Cristóbal Sánchez, Pilar Boyero, Mario Holgado, Jorge Peralta y Paquillo Levita dan vida a esta iniciativa. San Blas, La Mejostilla, Aldea Moret y Llopis Ivorra ya han paladeado esta iniciativa que aún se puede disfrutar. Hoy a las 13,30 en el Arco de la Estrella hay una nueva sesión. También es muy completo el programa Musiccalle, que arrancó ayer viernes en la calle San Pedro de Alcántara con Morgal y con Funkin en la Plaza de la Concepción. La cita se extiende hasta el 29 de diciembre. Hoy es el turno de Vicky González a las 13 horas en la Plaza de San Juan y a las 18 Lorkan & Dj Cast en San Pedro de Alcántara. La música no para ni siquiera en Navidad. En la calle San Pedro a las 13 horas estará Jorge Navarro y en San Juan a las 18 Sombreros Locos. Ya ha terminado, pero durante esta semana y dentro también del programa de Navidad organizado por el Ayuntamiento se ha celebrado 'Teatro sobre ruedas', un espacio itinerante de expresión artística que ha tenido tres pases. El miércoles se representó 'Ambiciones', de Marta Sitja, el jueves 'Ricky y el profesor de tenis', de José Luis Redondo y ayer viernes 'El asombroso Dave Wonderthing', del Capitán Maravilla. También se han llevado a cabo pases del microteatro 'Herminia, la princesa aventurera'. Hablábamos de lo de las cañas, pero hay vida mucho más allá del alcohol y el intento de que las nuevas generaciones tengan un ocio más sano que las precedentes. El pasado jueves el Instituto de la Juventud de Cáceres organizó una fiesta sin alcohol en el pabellón San Jorge para adolescentes de entre 14 y 17 años con diferentes opciones lúdicas. Cambio de tercio para hablar de un verdadero crack del grafiti. Se trata de cacereño Rubén Hernández, Rudiart, que ha ganador la liga nacional de grafiti 2022. Se trata de una liga de murales y de grafiti artístico en donde participan entre 30 y 50 artistas seleccionados de distintos puntos de España. Tras distintas fases, la final fue en Tenerife, aunque la puntuación acumulada ya había dado la victoria a este cacereño, que actualmente vive en la Comunidad Valenciana pero que siempre tiene en mente a su ciudad. Es el único de Extremadura que ha participado. «Para mí es un honor ser el primero», explica. El premio es ir a Nueva York para mostrar allí su destreza creativa. Es tiempo de belenes, una tradición que sigue teniendo tirón en los hogares. Algunos atrevidos hacen un verdadero derroche de originalidad y esfuerzo, como el club de senderismo Michaelus de Cáceres, que ascendió el pasado día 18 a pie al Puerto de Honduras (1.440 m. de altura). Allí, bajo el monumento al montañero, colocó el belén, una costumbre que en esta ocasión alcanza su vigésimo primera edición. El belén del año 2022, explican estos senderistas en una nota, ha sido confeccionado por un habitual de las rutas senderistas de Michaelus, Juan Valadés Sierra, junto con los hermanos Demetrio y Emilio González Núñez. «Valadés ha dedicado su vida profesional, durante 36 años, al Patrimonio cultural y los museos, ejerciendo durante los últimos 25 años como director del Museo de Cáceres hasta su jubilación el pasado mes de octubre. El curioso belén tiene forma de una caja que, cerrada, reproduce la fachada del Museo de Cáceres en la Plaza de las Veletas, y una vez que se abren las puertas, permite visualizar, junto al Misterio, una de las vitrinas de la sección arqueológica del Museo y cuatro de las más importantes obras pictóricas de la sección de Bellas Artes, con una hermosa imagen del aljibe de la casa de las Veletas como fondo. Las puertas de la caja, exhibiendo las obras de arte, quieren simbolizar los brazos abiertos con que los museos acogen a sus visitantes y usuarios, y más en estos tiempos de recuperación del turismo tras la pandemia», explican estos aguerridos belenistas a los que nada se les pone por delante. Un chocolate caliente en el pabellón de Gargantilla culminó esta esforzada jornada. Nos vamos. El próximo sábado será el último día de este 2022, pero esta noche toca sentarse a la mesa y celebrar. ¡Feliz Navidad!

