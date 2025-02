Correos llena con sus coches el Hospital Provincial de Cáceres y complica a los vecinos aparcar en el centro

El amarillo corporativo de Correos llena el centro de Cáceres. Y ya no es solo porque luzca en la entrada de sus oficinas o en ... la remodelada fachada del edificio Múltiples, a lo que se añade el buzón colocado junto a Alfonso IX. Ahora, además, ese color amarillo se multiplica al entrar en la zona del aparcamiento en superficie del antiguo ospital Provincial, que aparece lleno de vehículos oficiales de la empresa del Estado.

El Nuestra Señora de la Montaña quedó sin uso cuando, en octubre de 2019, se trasladó su última unidad al San Pedro de Alcántara. En la actualidad se mantienen el centro de salud Zona Centro y el Punto de Atención Continuada (PAC). En los próximos meses se someterá a una reforma para acoger además el ambulatorio de Plaza de Argel. Será de forma provisional, mientras dura la rehabilitación de su edificio de Hernán Cortés.

Quienes se las prometían felices por disponer de un parking gratis junto a la avenida de España comprueban que la realidad no es la esperada. El cierre del hospital no solo no ha facilitado las opciones para estacionar en el centro sino que las complica, también para los pacientes de los puntos sanitarios que siguen activos. En ello tiene mucho que ver la acumulación de vehículos de Correos, una sucesión de furgonetas y furgones, todos ellos con el anagrama de la sociedad estatal y que copan plazas del parking.

La situación se agudiza los fines de semana. El pasado domingo a media mañana se contabilizaban hasta 11 vehículos oficiales de Correos allí. La empresa del Estado, a cuyo gabinete de comunicación se ha dirigido este diario para consultarle sobre este asunto, no ha respondido ni ha dado explicaciones hasta ahora.

«Hay un problema serio con los aparcamientos y para las personas que tenemos alguna discapacidad aun más. Esto lleva ya un año así», relata a HOY un usuario habitual que el pasado martes por la mañana daba vueltas con su coche y su familia por la zona para poder aparcar. Vive en la Mejostilla y suele venir al centro a hacer gestiones, con la particularidad de que tiene una deficiencia visual. Hace tiempo que renunció a aparcar en el viejo hospital. «Depende del día, pero no es raro ver seis, ocho y más de diez coches y furgonetas. Es inexplicable porque Correos ya tiene su propio aparcamiento, que yo sepa», insiste este afectado. Su preocupación no es la de un particular tan solo.

El asunto también está en la carpeta de asuntos pendientes del Servicio Extremeño de Salud (SES). Ya le han llegado quejas. La Gerencia del Área de Salud admite que ha trasladado ya a la sociedad estatal «la preocupación por el aparcamiento para usuarios y vecinos de la zona».

En efecto, si están ocupando las plazas que quedan libres esos coches oficiales de Correos, aparcar sin pagar se convierte en misión imposible para residentes, turistas o quienes se desplazan al centro. Quedan solo opciones de pago, el parking de Clara Campoamor o la zona azul. Ambos están a pocos metros, pero no salen gratis.

«Utilizar el aparcamiento de un antiguo hospital como si fuera suyo es una vergüenza», critica este afectado, que insiste en que el panorama es aún más llamativo los fines de semana.

«Tras una reunión con Correos, este asunto quedará solucionado» en breve, garantiza el Servicio Extremeño de Salud

«Tras una reunión con Correos, este asunto quedará solucionado en los próximos días», responde el SES a este diario. Aclara la Junta de Extremadura que no hay ningún convenio entre las dos partes, una posibilidad que se sugería ante lo llamativo de esa imagen de coches estacionados en el antiguo hospital de la Montaña. Lo que sí ha hecho la Gerencia de Área es ponerse en contacto con la unidad responsable de transporte de Correos para hacerle llegar esa inquietud suscitada. Avanza que las dos partes han llegado «a un acuerdo con el que se dará una solución en los próximos días».

Coches y camiones en la calle

Fuentes sindicales de Correos recuerdan que la sociedad estatal «se deshizo de los garajes en toda España» aunque mantiene los de las motos, precisan. «Pero los coches y camiones duermen en la calle», indican. Ello genera problemas como el de Cáceres en grandes ciudades como Madrid «con cientos de coches y camiones» en la vía pública.

El SES no quiere que en el Virgen de la Montaña se enquiste la situación y se propone despejar de coches oficiales el parking para que el mismo puedan utilizarlo los cacereños.