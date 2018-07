Los consumidores aplauden que el comercio cacereño pueda abrir más festivos Uno de los pasillos del centro comercial Ruta de la Plata, afectado por la ampliación de domingos y festivos de apertura . :: jorge rey Tanto Acuex como Feaccu creen que es positivo que los ciudadanos tengan más días para comprar en las grandes superficies MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Lunes, 30 julio 2018, 08:10

Poco más de una semana después de que el Tribunal Supremo diera la razón al Ayuntamiento de Cáceres y las grandes superficies de la ciudad puedan volver a abrir 16 domingos y festivos al año, en lugar de diez, las asociaciones de consumidores aplauden esta medida, ya que consideran que es beneficiosa para los ciudadanos. Hay que recordar que el pequeño comercio tiene libertad horaria y puede abrir siempre que quiera. Son las tiendas con una superficie de venta superior a 300 metros las que tienen regulados los días de apertura.

Tanto la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex), como la Federación Extremeña de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Feaccu), se muestran a favor de la resolución del Supremo. «Al consumidor le beneficia que haya la oferta más variada posible y con la disponibilidad más amplia. Cuanto más flexibles sean los horarios, mejor», resuelve Rosa González, responsable de Acuex.

«El pequeño comercio necesita protección mientras se reestructura y se adapta a los nuevos tiempos», agrega González mientras recuerda que el comercio tradicional debe adaptarse para poder competir con el comercio electrónico.

«Todo lo que sea beneficioso para el consumidor, es bueno», resuelve Ana María Hermoso, la presidenta de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura. «Hay que facilitar a la gente las cosas. No hay que poner trabas. Hay gente que no puede salir a comprar un sábado y aprovecha el domingo», agrega. «No vamos en contra de nadie», dice en referencia al pequeño comercio.

Desde el pequeño comercio se ha criticado la decisión del Tribunal Supremo al considerar que es una medida que beneficia a las grandes superficies. Aeca, la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres, apunta que durante los tres años (de 2013 a 2016) en los que estas grandes tiendas pudieron abrir 16 domingos y festivos ni subieron las ventas, ni subió el empleo en la ciudad. Aeca basa sus afirmaciones en datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, y el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal).

Sin embargo, el pasado 19 de julio, cuando la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, dio a conocer la sentencia del Supremo, dijo que era una buena noticia para la ciudad porque beneficiará a la creación de empleo. Y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, se reunió la semana pasada con los representantes de los centros comerciales y del pequeño comercio de la capital pacense, y advirtió a las grandes superficies de que abrir más festivos se debe traducir en la creación de más empleo. Hay que recordar que el Tribunal Supremo también ha dado la razón a Badajoz, que disfrutará de 16 festivos de apertura al año.

Sin embargo, Aeca se muestra escéptica. Los contratos de los empleados de las grandes superficies se rigen por el convenio de Anged (Asociación Nacional de Grandes de Empresas de Distribución ), según explica la patronal del pequeño comercio, donde los festivos no tienen una retribución extra. Estos empleados deben trabajar una serie de horas a la semana, con independencia del día que sea, y cuando les toca hacerlo un domingo o un festivo son compensados con un día libre entre semana.

La apertura de 16 domingos y festivos afecta a tiendas como 'Sprinter', situada en el parque comercial de Mejostilla. «La afluencia de esos días es minoritaria», admite César Marcos, jefe de tienda, en referencia a los días de apertura extraordinaria. «Aquí viene poca gente por nuestra ubicación, porque el resto de tiendas no abren y no nos acompañan. Pero a mí como consumidor me viene bien. Yo los domingos voy a Carrefour», agrega. En 'Sprinter' trabajan 30 empleados y no hay contrataciones extras cuando abre un domingo porque en el contrato de los trabajadores ya aparece contemplada esta posibilidad.

La sentencia del Tribunal Supremo reconoce a Cáceres como zona de gran afluencia turística y, por eso, puede abrir 16 domingos y festivos. La Junta de Extremadura había anulado esta declaración en el año 2016. Ahora ha asumido el fallo. El 7 de octubre será el primer domingo de apertura extraordinaria.

Las seis aperturas extraordinarias logradas se aplicarán los primeros domingos de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre.