El Consistorio de Cáceres cerró 2023 con más de 31 millones pendientes de cobro

Tan importante puede ser lo que se debe como lo que se deja de cobrar. Y en el caso del Ayuntamiento de Cáceres las cifras ... son explícitas. Los números crecen de un año a otro una vez que está sobre la mesa la liquidación presupuestaria.

El Consistorio cacereño cerró el último ejercicio con derechos pendientes de cobro por más de 31 millones de euros. Son exactamente 31,3 millones los que recoge la liquidación municipal del ejercicio correspondiente a 2023 y sobre la que hasta ahora solo ha trascendido el remanente de tesorería. En este caso, son más de 29 millones. En concreto, 29.362.404 euros.

La anterior es la cifra más alta que se recuerda desde que Cáceres dejó atrás las liquidaciones negativas. Según los datos facilitados desde la Concejalía de Economía a los grupos políticos con representación en la Corporación municipal, frente a los 31 millones pendientes de cobro a 31 de diciembre pasado, un año antes, en 2022, la cifra final se elevó a 43,5 millones.

Por otra parte, la obligaciones pendientes de pago a final del pasado año fueron de 10 millones de euros, mientras que el resultado presupuestario ajustado se cerró en 11 millones. El nivel de deuda es de 13.186.323 euros, lo que equivale, según recoge el informe de la Intervención municipal, al 15,56 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio de 2023. En 2024, Cáceres cuenta con una dotación presupuestaria de más de 78,5 millones de euros. La partida principal de ingresos es la de los impuestos directos, con cerca de 37,5 millones. En las primeras cuentas del Gobierno local de Rafael Mateos y el PP no se contempla solicitar préstamos bancarios.

Inversiones

Sobre el remanente de tesorería, el concejal de Economía y portavoz municipal, Ángel Orgaz, ya avanzó hace unas semanas que no está previsto utilizarlo al completo, ya que se dedicará principalmente a inversiones que estén avanzadas y cuya ejecución sea posible antes de final de año. «Parece indicarnos que, efectivamente, no hubo una buena ejecución del presupuesto», dijo Orgaz, en alusión a que el anterior gobierno no llevó a cabo los proyectos previstos. En 2022 el remanente líquido de tesorería fue de 16.373.000 euros. En 2021 se llegó a 13 millones. Con el remanente se financiarán parte de la reforma de Santiago y de la red de baños públicos.