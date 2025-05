Condenado a dos años de cárcel por delito de odio el hombre que publicó 18 tuits racistas y violentos en X

El hombre que entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 publicó en la red social X 18 mensajes racistas y con alto contenido ... violento contra personas negras, migrantes y musulmanes ha sido condenado a dos años de prisión por delito de odio por la Audiencia Provincial, lo que supone una reducción respecto a los tres años que se pedían inicialmente. «Ha sido muy importante para la Fiscalía que el propio acusado cerrara su perfil y que colaborara con la Guardia Civil, eso ha determinado que sea beneficiario de una reducción de la condena». Así valoraba Carmen Barquilla, la delegada de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Cáceres, el acuerdo judicial al que se ha llegado este martes y que ha evitado el juicio al hombre que entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 publicó en la red social X 18 mensajes racistas y con alto contenido violento.

Los dos años de prisión se han suspendido durante cinco años, condicionado a la realización de un curso de igualdad de trato y no discriminación. También ha sido inhabilitado para profesión u oficio educativos en el ánimo docente, deportivo y de tiempo libre, «con la finalidad de que no pueda extender este mensaje de odio hacia alumnos y menores».

Las brutales expresiones son respuestas a noticias o a hilos en esta red social. En la primera de ellas hace apología de la utilización de armas, algo que recorre la mayor parte de las publicaciones «Hay que ir armado por la calle siempre, si aparece algún moro a tocar los cojones, navajazo al cuello y listo. Para que llore mi madre que llore la suya» escribió.

Vuelve de forma reiterativa en sus publicaciones a la idea de matar a personas magrebíes o negras. «Si el negro está indocumentado has matado a alguien que no existe por lo tanto no existe delito», llega a escribir y publicar, y también «una vez que le quitas el cuchillo hay que usarlo para despellejar al cerdo moruno».

El hombre fue denunciado por la Guardia Civil, por miembros del equipo Redo, especializado en la prevención y en la persecución del delito de odio. «En esta labor que lleva a cabo la Guardia Civil detectaron que se estaba llevando a cabo la difusión de mensajes de odio desde un perfil concreto de la red X, en el momento en el que tuvieron conocimiento presentaron la denuncia en los juzgados y se comunicó a la sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial y de esa forma empezamos a trabajar de manera conjunta», explicó Barquilla.

La Fiscal indicó que desde el Consejo de Europa se llevan a cabo acciones de sensibilización con el tercer sector y distintos colectivos para evitar la difusión de los delitos de odio. «Se han conseguido resultados muy eficaces».