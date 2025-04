Condenado por amenazar a su expareja en Cáceres incumpliendo la orden de alejamiento

Sergio Lorenzo Cáceres Viernes, 9 de junio 2023, 07:51 Comenta Compartir

El 17 de octubre de 2022 recibió la notificación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres, de que no podía acercarse a su ... expareja. El tribunal le recalcaba que no podía comunicarse con ella ni acercarse a menos de 150 metros de su persona, de su domicilio, su lugar de trabajo o de estudio. La notificación le advertía de que si no cumplía esa orden incurriría en un delito de quebrantamiento de medida y, por lo tanto, su acción sería debidamente castigada.

No hizo caso. Pasaron poco más de 20 días desde que recibió esa notificación, cuando el 9 de noviembre de 2022, a las once y media de la noche, estaba llamando al piso de Cáceres, en el que vivía su expareja con dos compañeras. Llamó al telefonillo de la calle. En el piso le atendió una de las compañeras de su exnovia. Le preguntó qué quería y mintió diciendo que era un compañero de clase de su expareja. Se puso ella y se asustó al reconocer la voz de quien tenía que estar a más de 150 metros de ese piso. Ella se asomó a la ventana y allí le vio en la calle mirándole desafiante, aprovechando para hacer el gesto de cortarle el cuello. La joven le contó a sus compañeras que el hombre que había llamado tenía que cumplir una orden de alejamiento y no podía estar allí. Ellas se asomaron a la ventana y le vieron paseando por la calle. Llamaron a la Policía, pero antes de que llegaran los agentes ya se había ido. El Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres le condenó a 11 meses de prisión, le prohibió tener y llevar armas durante dos años y medio, y también le señala que no puede comunicar y acercarse a su expareja a menos de 300 metros a lo largo de dos años. Sin pruebas de que estuvo en Sevilla Él recurrió esa sentencia en la Audiencia Provincial de Cáceres. Aseguraba que no era cierto que estuviera esa noche llamando al telefonillo de su exnovia en Cáceres, porque estaba en Sevilla con un amigo. La Audiencia ha confirmado la condena ya que le parece muy creíble la versión de ella y sus compañeras de piso; mientras que él no ha presentado ni una prueba de que hubiera estado en Sevilla esa noche.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión