Una concejala de Valencia de Alcántara, condenada por agredir a una enfermera

El Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres ha condenado a la concejala socialista de Valencia de Alcántara Rosario de la Cruz Castro ... a nueve meses de prisión por un delito de atentado a funcionario público sanitario y un delito leve de lesiones en grado de consumación. También se le condena a pagar una multa de 45 días, con una cuota diaria de 10 euros (450 euros en total). La multa tiene como responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Por otra parte, debe indemnizar con 105 euros a la enfermera a la que causó lesiones. También tiene que pagar las costas procesales.

La sentencia puede ser recurrida en la Audiencia de Cáceres.

Hechos probados

La agresión ocurrió en el Centro de Salud de Valencia de Alcántara, a las dos y cuarto de la tarde del 27 de agosto de 2021, cuando la concejala fue al centro como usuaria. Según se recoge en los hechos probados de la sentencia, la acusada, después de escuchar un comentario que no fue de su agrado sobre si el personal del centro debía o no disfrutar de horario reducido de feria, «salió enfurecida del despacho de uno de los médicos, y tras dirigirse a voz en grito contra las enfermeras que en ese momento se encontraban trabajando, en su condición de personal sanitario en ese centro, .... y ...., a las que llamó 'hijas de puta', 'sinvergüenzas' o 'lambuceras de mierda', de anunciarles que las iba a matar y de blandir una muleta contra la primera, a la que no llegó a alcanzar al lograr sortear el golpe, acometió de manera violenta a la segunda, agarrándola del brazo y meneándola».

La sentencia añade que, como consecuencia de esa aprehensión violenta, «la enfermera tuvo una contusión en el miembro superior derecho y crisis de ansiedad, que sano, sin secuelas, tras una sola asistencia facultativa en tres días de perjuicio básico».

Rosario de la Cruz Castro es técnico medio en enfermería y cuando se presentó a las elecciones en 2019 trabajaba en el SES. Tras las elecciones, el PSOE consiguió 8 concejales, el PP 4 y el grupo independiente AIVA uno. Ella fue nombrada concejala delegada de Igualdad, Desarrollo Sostenible, Económico y Social.

El Centro de Salud de Valencia de Alcántara fue noticia en los tribunales en mayo del año pasado, cuando en la Audiencia de Cáceres fueron juzgadas dos enfermeras y un médico del Centro, acusados de acceder sin permiso al historial médico de una compañera enfermera, al de su marido y dos hijos. Para los acusados se pidieron penas desde los tres a los cinco años de cárcel. Al final resultaron absueltos.