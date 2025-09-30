Comienzan las obras del centro de cultura china en la antigua Escuela de Magisterio de Cáceres Se ha derribado la vieja cafetería que había en el patio y ahora se construirá en su lugar un pabellón acristalado para el Instituto Panda en la avenida Virgen de la Montaña

Derribo de la vieja cafetería de la antigua Escuela de Magisterio (ahora Espacio UEx), en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres.

María José Torrejón Cáceres Martes, 30 de septiembre 2025, 07:22 | Actualizado 07:46h.

Una excavadora echó ayer abajo la vieja cafetería de la antigua Escuela de Magisterio de Cáceres, en la avenida Virgen de la Montaña, que ahora alberga el Espacio UEx (antes Instituto de Lenguas Modernas) de la Universidad de Extremadura.

El edificio demolido, de pequeño tamaño, se encontraba en el patio del recinto y llevaba tiempo sin uso. En su lugar, se levantará un nuevo pabellón acristalado, que se convertirá en el centro cultural del Instituto Panda.

Se trata de una entidad creada por la Universidad de Extremadura y la Universidad de Educación de Chongqin para promover el intercambio y la colaboración entre ambas instituciones y países y divulgar aquí la cultura y la lengua china.

Según la información facilitada por el vicerrector de Economía de la UEx, Agustín García, los trabajos iniciados ayer se prolongarán hasta final de año. El proyecto del pabellón reconstruido se presentó en sociedad el pasado mes de mayo, durante la celebración de la I Semana Cultural de China, que tuvo lugar en el Espacio UEx, momento durante el cual se dio por inaugurado también el Instituto Panda.

Recreación del pabellón acristalado que se construirá.

Hasta ahora, este instituto contaba en el interior del edificio con una oficina y un aula, situadas en la segunda planta. Lo que se pretende con la reconstrucción del pabellón es crear, con las mismas dimensiones, un escaparate donde el Instituto Panda pueda tener una mayor difusión. La idea es que sirva de centro de recepción y que, además, sea una sala para acoger exposiciones o charlas. El coste de la intervención ronda los 200.000 euros. El presupuesto exacto de las obras es de 172.744 euros (IVA incluido).

Mercedes Rico, vicerrectora de Planificación Académica, avanza que el próximo 26 de octubre una expedición extremeña viajará a China para celebrar allí la I Semana Cultural de Extremadura, algo muy similar a lo que hicieron los asiáticos antes del verano durante su visita a la región.

Clases de chino

Entre las primeras actividades que ha organizado el Instituto Panda figura un curso de iniciación a la cultura y lengua china. Será impartido por tres profesores procedentes del país asiático del 19 de octubre al 5 de diciembre. Las clases se desarrollarán en Cáceres, Badajoz y Mérida.

Las bases del Instituto Panda se fijaron con la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad de Educación de Chongqing y la Universidad de Extremadura en septiembre de 2024. El centro se puso de largo el pasado mes de mayo.

Se espera que el nuevo edificio, cuyo coste asciende a 172.000 euros, esté listo para finales de año

Se trata, según detalla la UEx, de un proyecto académico y cultural que simboliza el compromiso compartido entre la Universidad de Extremadura y la Universidad de Educación de Chongqing con la «cooperación internacional y el entendimiento intercultural». Permitirá la organización de cursos, talleres, estancias y actividades de difusión y de divulgación.

Según expuso el rector, Pedro Fernández, durante la inauguración del instituto, que seguirá usando las instalaciones interiores del Espacio UEx cada vez que se requiera por aforo, se fomentará el intercambio de investigadores en áreas como salud, tecnologías, agroalimentación, cultura, deporte, ciencias sociales, arte y humanidades.

La I Semana Cultural de China incluyó la exposición en el Palacio de la Generala titulada 'La educación de Chongqin se acerca a España'. En el Espacio UEx se expuso la muestra 'Paisajes rurales de Bayu'. Hubo además diferentes demostraciones en distintos puntos de la ciudad de danza del dragón y juegos tradicionales chinos, además de un encuentro gastronómico.

