El centro Proa de Cáceres sufre una oleada de robos y destrozos en los últimos días

«Lo tenemos todo destrozado, se han llevado ordenadores, máquinas de café, cacerolas, ventiladores...». Pilar Cañamero, directora del centro de educación especial Proa no ... esconde su desolación al detallar el estado en el que ha quedado el colegio, ubicado en Aldea Moret, después de una oleada de robos y daños ocurridos en los últimos días.

«En agosto pasamos a supervisar las obras que está haciendo la consejería de Educación y nos encontramos con el pastel». En ese mismo momento había dos personas en el interior del centro. «Un compañero les pilló in fraganti con una cafetera en la mano que se querían llevar», detalla Cañamero. «Han entrado en todas las aulas, en cocina, en enfermería, en todo el internado, administración...».

El temor a que los causantes de los robos estén en el interior del centro hace que los miembros del equipo directivo no se atrevan a acceder al mismo. «A mí me da mucho miedo». Por el momento se han interpuesto tres denuncias a la Policía Nacional, y la científica ha accedido a este colegio para tomar muestras. «Cuando el personal se incorpore el día 2 de septiembre verá lo que falta y podremos cerrar las denuncias que hay puestas, de momento no podemos hacer un inventario».

El centro, que sufre desde hace años graves problemas en sus instalaciones, no cuenta con sistema de alarmas, aunque sí tiene un guarda de seguridad nocturno. Durante el día, no obstante, está desprotegido. «Se ha corrido la voz de que el centro se va trasladar y que había mucho que robar, el colegio ha estado abierto y han estado robando a diestro y siniestro, todo está forzado».

Tal y como indica esta docente la próxima semana la consejería de Educación acudirá la semana que viene a este recinto educativo para valorar los daños. La situación en la que ha quedado este colegio puede condicionar el arranque normal del curso el próximo día 11. «No sé qué va a pasar y si vamos a poder incorporarnos». Se ha informado al Ayuntamiento de Cáceres, encargado de la vigilancia y el mantenimiento.

La directora agradece tanto a la consejería de Educación como al Ayuntamiento el apoyo que le están brindando, y también al resto de los compañeros. «He avisado a los padres, esperemos que se arregle». 87 alumnos con discapacidad, 17 de los cuales están en el internado. 100 trabajadores, entre personal docente y no docente, trabajan en el colegio Proa.

Aunque ya estaba proyectada la construcción de un nuevo centro en el barrio de Casa Plata la paralización de la obra por parte de la empresa debido a la subida de los materiales obligó a licitarla de nuevo, lo que augura muchos años de retraso. Mientras, a modo de parche, la Junta de Extremadura ultima las obras de refuerzo estructural en el edificio, con un presupuesto de casi 47.000 euros que estaba previsto que finalizaran antes del inicio de curso.