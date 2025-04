Causan destrozos en la ermita de Santa Lucía de Cáceres al intentar entrar a robar

C. Mateos

La ermita de Santa Lucía de Cáceres, cuyos orígenes datan de los siglos XV y XVI, ha sufrido diversos daños tras ser objeto en ... los últimos días de dos intentos de robo casi consecutivos. Según detalla a HOY el párroco Miguel Ángel González, que tiene la ermita a su cargo, fue el viernes 21 y el lunes 24 de junio cuando se produjeron las dos intentonas violentas de asaltar el templo.

Los autores reventaron a golpes la puerta de la ermita, situada entre el barrio de Aldea Moret y la urbanización Ceres Golf pero no lograron acceder al interior. Sí consiguieron entrar en cambio en la adyacente casa del ermitaño, donde revolvieron varios objetos pero no se llevaron nada. Causaron daños de consideración en las puertas que han sido valorados en unos 2.000 euros. Ambos intentos de robo han sido denunciados en la Policía Nacional.

Fue una de las personas que suelen acudir a diario a la zona paseando la primera que alertó de los visibles daños que presentaba la ermita. Miguel Ángel González comprobó que no se había sustraído ningún objeto, ni tampoco se habían producido daños el interior ni a la imagen. «Creemos que no llegaron a entrar, pero la puerta está reventada porque no pudieron romper la cerradura y la emprendieron a golpes hasta que lograron separar la puerta de la chapa que lleva soldada», señala el párroco, quien confía en el que el seguro que tiene contratado la Diócesis de Coria-Cáceres se haga cargo de los desperfectos.

La ermita de Santa Lucía data de los siglos XV y XVI.

La ermita de Santa Lucía es un edificio cuya construcción se estima entre los siglos XV y XVI. Está adscrita a la parroquia de San Eugenio de Aldea Moret. Según se indica en la web de turismo del Ayuntamiento de Caceres, consta de un pequeño edificio sacro, localizado en el alcor del mismo nombre o de Capellanías, de una sola nave con cubierta de madera de tres tramos separados por arcos apuntados. El ábside poligonal está cubierto con bóveda de ojiva estrellada. A los pies se levanta un pórtico con dos arcos de medio punto y, en las enjutas, tres escudos de los Ovando, Mogollón y Pereros.

Romería

Cada mes de mayo se celebra en Santa Lucía una de las romerías más antiguas de Cáceres. La Diócesis detalla que tanto la ermita como su fiesta son anteriores a la barriada de Aldea Moret y a la propia parroquia de San Eugenio, creada a finales del siglo XIX. En 1522 ya consta la existencia de la ermita, que entonces pertenecía a la parroquia de San Mateo, y desde 1654 ya hay constancia de celebración de culto en el lugar. No obstante, fue el 30 de junio de 1881 cuando se designó a la ermita de Santa Lucía para que sirva provisionalmente de parroquia de Aldea Moret hasta que se construya la de San Eugenio, en el poblado minero.

Ya en estas fechas se celebraba la romería, que siempre era el tercer domingo de Pascua, hasta que se trasladó al segundo domingo de mayo, un domingo después de la de la Virgen de la Montaña.