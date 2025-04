La ermita cacereña de Santa Lucía seguirá estando disponible para la romería «Su continuidad no es discutible», mantiene el dueño de la finca sobre la festividad tras conocer que el templo podría ser también de su propiedad

Los romeros de Santa Lucía pueden respirar tranquilos. Las últimas noticias que llegan desde la Conferencia Episcopal, según las cuales este pequeño templo dependiente de la parroquia de San Eugenio no sería propiedad del Obispado como se creía hasta ahora sino del dueño de la finca donde se enclava la ermita, no alterarán la romería que cada mes de mayo se organiza en este paraje de Cáceres.

La ermita seguirá estando disponible para la romería, tranquiliza el propietario de la finca denominada Alcor de Santa Lucía, situada entre el barrio de Aldea Moret y la urbanización Ceres Golf. «La continuidad de la romería no es discutible. Los derechos de usufructo por ley son suyos», señala en referencia a los feligreses de San Eugenio. Aunque yo fuera el titular de la ermita, ellos son los usufructuarios. Es algo que no es cuestionable», zanja el dueño de los terrenos.

No quiere polémicas. Atrás queda el pulso que mantuvo hace años con la Diócesis de Coria-Cáceres al vallar el camino que discurría por el interior de su finca. Esta decisión impedía a los vecinos llegar a la ermita y celebrar, por tanto, la romería. El asunto acabó en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Cáceres falló a favor de la Iglesia y los romeros, al reconocer la existencia de un derecho real de servidumbre de paso y acampada.

«Las relaciones con el propietario son buenas», admite José Luis Merchán, feligrés de San Eugenio y responsable del mantenimiento de Santa Lucía y de la organización de la romería. Confía en que la próxima primavera, tras la suspensión de las dos últimas ediciones por la pandemia, la fiesta pueda transcurrir con normalidad. Recientemente, ilustra, se han hecho obras de mejora y limpieza en el templo.

Santa Lucía es uno de los 67 bienes de la región que figuran en el reciente inventario de la Iglesia sobre las propiedades que no son suyas o no saben a quién pertenecen. Este inventario responde, a su vez, a la relación que el Gobierno elaboró hace un año con los bienes que la Iglesia inmatriculó (inscribió por primera vez en el Registro de la Propiedad) entre los años 1998 y 2015. En el caso de Santa Lucía la Conferencia Episcopal dice que la ermita no fue inmatriculada, lo que otorgaría a priori la propiedad al dueño de la finca.

El parking del Parador en el convento de Santa Clara sigue sobre la mesa El convento de Santa Clara fue inmatriculado por la Iglesia entre 1998 y 2015. Ahora también aparece en el listado de la Conferencia Episcopal Española como una de las propiedades que se creían de titularidad de la Diócesis cuando en realidad no lo es porque pertenece a la congregación de las monjas Clarisas desde la fundación de la construcción, en el siglo XVII. En este convento hay un asunto pendiente de resolver, más allá de la titularidad de sus muros. El Parador de Turismo quiere hacer un parking en el olivar que hay dentro del convento. El hotel mantuvo conversaciones directamente con las religiosas para alquilar el terreno y crear 50 plazas de estacionamiento con el fin de facilitar el aparcamiento a sus clientes y descongestionar de vehículos el recinto amurallado. Las monjas mostraron su interés por llegar a un acuerdo con la cadena hotelera y solicitaron la viabilidad del proyecto al Ayuntamiento. Este proyecto sigue sobre la mesa.