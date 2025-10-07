Una casa de diseño de Cáceres, el escenario perfecto para una velada única con sabor a Atrio: «Superó las expectativas» Los dueños de la Casa de Piedra de Cáceres celebraron su 30 aniversario con una mágica velada en la que Toño Pérez puso su arte gastronómico al máximo nivel

Se posa sobre la ladera, entre encinas centenarias, y abre los ojos a un paisaje que se extiende dominando la ciudad de Cáceres. La Casa de Piedra se integra con discreción en su entorno, estableciendo un diálogo formal y constructivo con la naturaleza y siguiendo la línea del casco histórico de la ciudad. Es un lugar único y prismático en el que se ha celebrado, ahora, el 30 aniversario de sus propios dueños, Marta y José.

La Casa de Piedra, obra del estudio 'Tuñón + Mansilla', supone una de las escasas viviendas proyectadas por estos arquitectos, que firman, además, le proyecto del Relaais Chateau Atrio en Cáceres, en el que dieron forma a un edificio en el que conviven de forma armónica la arquitectura, el patrimonio y la alta gastronomía.

Y ha sido precisamente Atrio quien ha puesto el sabor a esta velada mágica. Una unión perfecta entre arquitectura y gastronomía de la que ha sido testigo la modelo y presentadora Raquel Revuelta, que ha compartido imágenes de la velada en sus redes sociales, definiendo la experiencia como una jornada que «superó las expectativas».

«Celebramos un entrañable y exquisito 30 aniversario. Gracias Marta y José por regalarnos vuestro cariño… no pudo haber mejor manera de celebrar vuestro amor», comenta Raquel junto a las imágenes en las que pueden apreciarse los rincones más insólitos de una casa que ha generado expectativas durante años. «El escenario, vuestra espectacular casa diseñada por Mansilla + Tuñón Arquitectos, fue el marco perfecto. Y la música, de la mano de nuestro DJ de cabecera Antonio, hizo que la velada fuera perfecta», añade.

Además, presume de la exquisita cena que prepararon desde Atrio: «La cena, servida por Atrio, con José y Toño al pie del cañón, superó todas las expectativas: belleza, sabor y emoción en cada plato», en resumen, deja claro que fue «inolvidable».

