El carril bici de Cáceres conectará con el de Sierra de Fuentes y se ampliará hasta el ferial

Vuelven las bicicletas de alquiler, eléctricas y con dinero europeo

Cáceres tuvo hace una década bicicletas de alquiler. Fue una experiencia interesante con un objetivo loable. Anticipaba conceptos que hoy son comunes, como favorecer una menor contaminación ambiental y una movilidad sostenible. Sin embargo aquello no solo no funcionó sino que no acabó demasiado bien. El mantenimiento de los vehículos fue una rémora, la sociedad encargada de su gestión no respondió y las bicicletas acabaron en una almacén amontonadas, entre las quejas de los usuarios.

La ciudad no renuncia ahora a volver a contar con su parque de bicis de alquiler, pero habrá novedades. Eso sí, de momento solo será un proyecto piloto. «Uno de los planes de financiación de los nuevos fondos europeos era este, pero finalmente no ha salido. Eran 200.000 euros, aunque no contamos con ellos», admite Licerán. Con lo que sí se cuenta es con otros 100.000 euros del Dusi.

«Darán para montar una o dos bases y con bicicletas eléctricas. Será un modelo para probar mejoras y tratar de ampliar la red de bicis de alquiler en el futuro», señala el concejal de Servicios Públicos. La idea del Consistorio es que la iniciativa se pueda ir diseñando a lo largo de este año y esté en marcha antes de 2023.