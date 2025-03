Condenado a año y medio un camello al que incautaron en su casa de Coria cinco gramos de hachís

Sergio Lorenzo Cáceres Miércoles, 8 de febrero 2023, 07:10 Comenta Compartir

Cuando el 15 de junio de 2022 la Guardia Civil registró su vivienda en Coria, con el necesario mandamiento judicial, los agentes solo encontraron en ... la vivienda 3 gramos de hachís con una riqueza media de 14,5%, y 1,54 gramos de cánnabis con una riqueza del 9%. La droga no llegaba a pesar 5 gramos y el valor no llegaba a 30 euros. No era mucho, pero el Juzgado número 1 de Coria ordenó su ingreso en prisión, valorando que había otras pruebas que demostraban que se había dedicado a vender cocaína, cánnabis y heroína, como el hecho que en la casa se encontraran 151 euros, que consideraban producto de la venta de droga, y a que durante un mes estuvieron vigilando su casa, viendo que vendía droga por una ventana de la vivienda que daba a la calle, o a drogadictos que accedían al interior de su casa.

El acusado, que lleva en prisión ocho meses, fue ese martes juzgado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres. El ministerio fiscal tenía previsto solicitar que fuera condenado a cinco años de prisión y pagar una multa de 90 euros, al considerarle culpable de un delito contra la salud pública, por vender sustancias que causan grave daño a la salud previsto y penado en el artículo 368 del Código Penal. El abogado defensor, Miguel Ángel Trigo, llegó a un acuerdo con la acusación pública, por el que el acusado reconoció que se había dedicado a vender droga, siendo condenado a un año y medio de prisión y pagar 30 euros de multa. La sentencia es firme al haber llegado a ella mediante acuerdo de las partes, esperando el abogado defensor la inmediata puesta en libertad del procesado, que tiene antecedentes penales que son susceptibles de cancelación. Otros cinco condenados Hace dos semanas informamos de otros cuatro juicios en la Audiencia Provincial de Cáceres, en los condenó a cinco hombres que se dedicaban al tráfico de drogas en la provincia. Uno de ellos fue detenido tras tener una discusión con un cliente en Cilleros la tarde del 18 de junio de 2021. Discutieron por el dinero que le pedía por cocaína y el camello, que conducía un todoterreno, aceleró el vehículo y pasó por encima de un pie del cliente. Se dio a la fuga, pero se quedó sin gasolina en el kilómetro 20 de la carretera EX-250 que une Hervás con Portugal. Pasó por allí la Guardia Civil, y al parecerle sospechoso le realizaron un cacheo. Encontraron entre sus ropas 1,12 gramos de cocaína, y en el interior del coche 0,24 gramos de heroína. Se le condenó a un año y 10 meses de prisión, indemnizar al atropellado con 1.545 euros, pagar 767 euros de multa, y estar un año y un día sin conducir. La Audiencia también condenó a tres años de prisión y pagar una multa de 25.120 euros a un conductor al que paró la Guardia Civil, a las once y media de la mañana del 18 de febrero de 2022, en un control preventivo en el kilómetro 253 de la autovía A-5, en el término municipal de Trujillo. Al abrir el maletero de su Ford Focus encontraron cuatro bolsas con un total de 4.240 gramos de cánnabis. A otros tres años de cárcel y pagar una multa de 3.350 euros, había sido condenado otro camello que fue descubierto por la Guardia Civil en la calle Parras de Serradilla con un paquete con 100 gramos de cocaína. La Audiencia también condenó a dos vecinos de Cañamero que se dedicaban a plantar cánnabis en el interior de una vivienda. Tras un registro domiciliario les encontraron: 7,3 gramos de cocaína, 49 gramos de resina de cánnabis. 1.284 gramos de cánnabis, y 809 gramos de hojas de cánnabis. Uno de los dos procesados fue condenado a cuatro años de prisión y el otro a tres años de cárcel..

