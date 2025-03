Las cámaras controlarán el tráfico de otras 24 calles de Cáceres a partir de abril

«Algunos vecinos asoman la cabeza a la puerta antes de salir, no sea que les atropellen»

Hay vecinos que asoman la cabeza con cuidado por la puerta antes de salir a la calle, ante el temor a ser atropellados», comenta Juan Manuel Honrado. Es el presidente de la asociación Ciudad Monumental. Confía en que el control con cámaras sea más efectivo que el actual. Los vehículos no respetan las señales de prioridad peatonal y prohibición de acceso sin autorización: « No tenemos constancia de que se hayan puesto sanciones ». Pide que los agentes no tengan que ir casi «de forma manual», detalla, controlando a los que tienen un acceso limitado en el tiempo.

«Hay coches que dan 20 vueltas entrando por San Ildefonso y saliendo por Damas o Fuente Nueva buscando donde estacionar», señala.

Para Alejandro Martínez, presidente de la gestora de la asociación de vecinos de San Francisco, «el Ayuntamiento debería informar con detalle a los afectados», ya que muchos residentes son de la tercera edad y requieren ayudas de familiares en su día a día.

Era el caso de la madre de 89 años cuyo hijo ha planteado el caso al Consistorio y se preguntaba dónde tendrán que dejar el coche. «¿Cómo hacemos para que nos autoricen a los cuatro vehículos?», se cuestiona. En el Ayuntamiento se apunta que se podrán registrar un máximo de dos vehículos. Para las «operaciones de traslado de enseres, personas o para atender alguna emergencia», reseña la ordenanza, se establece un tope de 30 minutos.

«No hay que olvidar que en son los propios colectivos vecinales los que nos han animado a actuar», abunda Andrés Licerán, edil de Servicios Públicos. En la asociación de la parte antigua recuerdan los casos de camiones que se han llevado balcones en Caleros o Consolación.