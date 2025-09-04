La Cámara de Comercio se suma a una creciente oferta de FP privada en Cáceres

Es una tendencia que ya no es nueva pero que sigue fuerte: la Formación Profesional ya se ve como una opción educativa muy sólida ... y no como una alternativa 'light' cuando no se quiere ir a la Universidad. La Cámara de Comercio de Cáceres ha recibido autorización por parte de la Junta de Extremadura para la apertura de un centro privado en el que se van a impartir tres de estos ciclos formativos. Será dentro de un año, es decir, en el curso 2026-2027, cuando se ponga en marcha el denominado 'Instituto Cameral de Formación Profesional' de Cáceres, que se ubica en la sede de esta institución en la plaza del Doctor Durán.

Este nuevo proyecto educativo ofrecerá tres ciclos formativos de Grado Superior en la modalidad presencial en 'Técnico Superior de Desarrollo de aplicaciones web', 'Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma' y el curso de Especialización en 'Inteligencia Artificial y Big Data'. El primero de estos dos cursos se desarrollarán en turno matinal, mientras que los otros dos lo harán en turno vespertino.

Juan Carlos Castaño Carpintero es el director de Formación y Empleabilidad de la Cámara de Comercio de Cáceres señala que actualmente el objetivo es «crear todo el tejido para la FP dual para hacerlo con total garantía y seguramente empezar el curso que viene». Quieren aprovechar todos los contactos de los que disponen al ser Cámara de Comercio para que los alumnos puedan ejecutar las prácticas duales, que es «lo más importante dentro de estos ciclos». En total van a ser 60 alumnos los que se formen el primer año que se imparta este curso, con la idea, asegura Castaño, de incrementar estas acreditaciones «en función de las necesidades que hay en el mercado laboral, porque nosotros nos acreditamos porque vemos que hay unas necesidades y unos perfiles profesionales en las empresas».

Docentes especializados

La Cámara de Comercio necesitará nuevo profesorado, y, tal y como valora Juan Carlos Castaño, harán falta aproximadamente 12 personas. «Tenemos un departamento de selección de personal y recursos humanos que se utilizará de forma interna para poder componer la plantilla de profesorado. La titularidad del centro remitirá a la Delegación Provincial de Educación una relación del personal del que dispondrá para su debida aprobación previo informe de la Inspección de Educación.

Este proyecto está en línea con el empuje que la FP está teniendo no solo a nivel público sino también privado, con tres grandes centros en la ciudad (Cesur, CDS y Educatec), además de oferta en academias como Carlos Tello, donde se ofrecen ciclos formativos de estética y peluquería. Hay colegios concertados que también están acreditados para ofrecer ciclos formativos en ocasiones. Uno de ellos es el Diocesano, en colaboración con el centro CDS.

Cáceres cuenta con un total de 73 ciclos formativos de distinto grado (medio o superior) además de Formación Profesional Básica en siete institutos públicos. El IES García Téllez, el Al-Qázeres, el Brocense, el Virgen de Guadalupe, el Hernández Pacheco y el Ágora brindan una importante oferta de formación que está enfocada a la incorporación al mundo laboral. A este listado habría que añadir la formación privada. El IES Virgen de Guadalupe, por ejemplo, está especializado en la Formación Profesional enfocada a la Imagen Personal: Estética, Belleza o Peluquería.