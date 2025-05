La calle Pintores de Cáceres se reinventa por el turismo

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 20 de noviembre 2021, 07:58 Comenta Compartir

Las obras ya están en marcha. Un nuevo supermercado se instalará en la calle Pintores, en el espacio que dejó la cadena textil Kiddy´s Class. Se trata de un Carrefour Express, un formato reducido y urbano de tienda de alimentación muy consolidado en el centro de las ciudades. Compacto y con un poco de todo, parece estar concebido para compras rápidas y no demasiado voluminosas. Fuentes de esta cadena de alimentación francesa no pueden aún confirmar cuándo estará abierto al público este local ni el número de puestos de trabajos que se crearán.

La proliferación de los apartamentos turísticos, que permiten a los viajeros alojarse y preparar su propia comida, hace útil tener supermercados cerca. Carrefour Express no es el primer supermercado que se instala en el eje San Pedro-Pintores. Spar también abrió hace unos años en esta zona. Con un concepto más avanzado que el de una multitienda, permite adquirir los productos más habituales para estancias cortas, que suelen ser los relacionados con desayunos y cenas y comidas ligeras, de las que se pueden preparar rápido.

El avance de este tipo de establecimientos contrasta con el cierre progresivo de las tiendas que conformaban la identidad de esta zona comercial, predominantemente textil y calzados. Algunas tiendas clásicas como Rojo, Peña o Mamen Peña resisten, pero hay una parte de negocios que claramente van a la par del trasiego de maletas que menudea en este entorno.

La decadencia comercial de Pintores se confirmó en julio del año pasado, con el cierre de dos de las locomotoras del comercio textil que impulsaban la actividad de esta calle. Casi de forma simultánea se marcharon Springfield y Kiddy´s Class, la firma infantil de Zara. En el caso de esta última tienda, el cierre tuvo que ver con nuevo enfoque en el modelo comercial establecido por el grupo Inditex, por el que clausuraron 1.200 tiendas a nivel mundial, de las cuales entre 250 y 300 eran de España. La tendencia parece muy clara: las grandes franquicias prefieren estar en centros comerciales y abandonan progresivamente el centro histórico de las ciudades, aunque en Pintores todavía quedan el Decathlon City y Parfois, que parecen funcionar y atraen a clientela.

Frente a Rojo se acaba de reformar un local que se va a poner en alquiler. El dueño es Jorge Arjona, que regenta actualmente la tienda Arte & Souvenirs. Explica que si nadie se interesa por él local, abrirá una tienda «también enfocada al turismo, de souvenirs, como la que tengo ahora». A su modo de ver lo que necesita la calle Pintores es que se permita instalar más hostelería. «Necesita más bares y taperías, pero el comercio no sabemos que le pasa pero no acaba de funcionar, hay tiendas que cierran y no llevan ni un año abiertas». Acerca del súper en ciernes él considera que es necesario también para los vecinos que habitan esas calles. «Estará enfocado para los apartamentos turísticos, por supuesto, pero también para toda la gente que vive por aquí, va a tener 250 metros, no es pequeño».

Ampliar Nuevo local puesto en alquiler en la calle Pintores y enfocado a acoger un negocio dedicado al turismo. jorge rey

Para Juan Manuel Honrado, el presidente de la asociación de vecinos Ciudad Monumental, la apertura de este nuevo supermercado es «un indicador de que la turistificacion ha cogido velocidad de crucero y todos los negocios se orientan por y para el turismo». En todo caso estima que «la apertura de locales privados vacíos en calles tan comerciales como Pintores es positivo, lo que no es tan positivo es que todos los espacios públicos, todos, se hayan destinado al turismo». El número de apartamentos turísticos no ha parado de crecer. Según cifras recientes la ciudad cuenta actualmente con 172 apartamentos turísticos declarados, según el registro de la Junta de Extremadura.

Empujón para la ciudad

María Fernández es la presidenta de la Asociación de Apartamentos Turísticos Aptuex. Para ella el aumento del turismo «es un empujón a la ciudad para la apertura de nuevos negocios y creación de empleo, quizá la afluencia turística debería de verse como una oportunidad y no como una amenaza. Hay muchos negocios que se pueden abrir enfocados a residentes y a visitantes, ambos se benefician de nuevos servicios, tiendas, o supermercados», reflexiona.

Para ella la presencia de determinados comercios supone también oferta para los residentes en la ciudad. «¿O es que ningún residente va a entrar a comprar»? se pregunta. A su juicio es un error diferenciar los negocios que surgen como opción para los turistas respecto a los que dan un servicio para toda la ciudadanía. Si generan un crecimiento, viene a decir, es beneficioso para todos.

