Caleros, de calle tradicional a epicentro del piso turístico en Cáceres

Blanca como el oficio que designa y llana en la mayor parte de su trazado. la calle Caleros es tan tradicional que aparece en el ... ya himno de la ciudad, el 'Redoble'. No hace falta ni mencionarlo, pero aquí está el verso: «las de la calle Caleros se lavan con aguardiente, las de Caminito Llano con agüita de la fuente». Caleros, epítome del cacereñismo, también lo es de la población foránea, ya que es una de las calles que tiene mayor una concentración de apartamentos turísticos, sobre todo en su inicio, en su arranque desde la plaza de Santiago.

Toda la ciudad monumental y el entorno de la Plaza Mayor está cuajado de apartamentos turísticos (unas 400 plazas, según los últimos datos, en toda la ciudad hay 370 apartamentos) pero en este punto se aprecia esa convivencia entre vecinos y turistas que se ha convertido en un quebradero de cabeza para muchas ciudades.

En este tramo se arremolinan al menos seis placas azules con la T que designa un alojamiento turístico. En el número 6 hay un edificio con varios apartamentos. En el 8, en el 13 o en el 14 nos encontramos también con esa designación y más adelante hay más. Se trata de casas tradicionales adaptadas a los nuevos formatos turísticos, en las que en la mayoría se han llevado a cabo obras potentes. Muestra de la mezcolanza es una mujer que llega con bolsas de la compra en ristre, una garrafa de agua y ninguna señal externa de ser turista. Parece vecina. «No, no lo soy, estoy alojada en un apartamento y he salido a comprar para el día», explica.

«No estamos de acuerdo en cómo cambian los centros urbanos por el turismo, nosotros alquilamos normal» Teresa Arroyo Corcobado Residente en la zona

«Son demasiados apartamentos, pero no molestan, normalmente no dan problemas» Francisco García Vecino en la zona

¿Cómo es vivir en un lugar en el que a una buena parte de tus vecinos no les volverás a ver? Justo al lado de un alojamiento vacacional vive con su familia el joven Francisco García Bragado. «Hay demasiados apartamentos, pero de momento no nos han molestado, normalmente no hay problemas, Cáceres es muy bonito y ellos también tienen el derecho de disfrutarlo». Otro residente de la calle critica más el fenómeno de la turistificación que ha llegado hasta esta calle tradicional.

José Sánchez es otro de los residentes de Caleros, que vive con su padre en una casa que restauraron. «No lo notamos, es igual que si fueran vecinos cualquiera, ayuda también a que haya más ambiente en la calle».

«En el número 53 o 55 han comprado una casa y van a hacer siete apartamentos y luego donde están las escaleras otro grupo inversor han comprado un edificio para apartamentos o para un mini-hotel, esta zona está saturadísima», lamenta otro residente que prefiere no dar su nombre. Coincide con el anterior vecino en que no hay problemas de convivencia, aunque para él una de las cuestiones más espinosas es la de la recogida de basura. En esta parte de la ciudad funciona el 'puerta a puerta', pero los turistas terminan dejando sus bolsas en lugares inadecuados. «Deberían explicárselo los gerentes de los apartamentos turísticos».

Le hace feliz que el barrio se llene de personas que van a hacer allí su vida. «Me ha dado una alegría una parejita que se ha comprado una casa y la van a arreglar», señala.

No en la propia calle Caleros pero sí en el entorno vive desde hace escasas fechas Teresa Arroyo Corcobado, que tiene una vivienda en la que hay, además, dos apartamentos. «La mantuvimos allí porque así estaba concebida en catastro, el piso de abajo es muy pequeño y teníamos la opción de hacerlo turístico pero por ideología y porque no estamos muy de acuerdo en cómo están cambiando los centros urbanos e históricos queremos alquilarlo de forma normal, a gente que venga a cubrir bajas tanto de médicos como de profesores, yo conozco a mucha gente que se presenta a oposiciones y está en bolsas de trabajo y tampoco tienen facilidad, nosotros podemos vivir arriba tranquilamente y además poder dar un servicio que no hay». Sabe que es luchar un poco a contracorriente. «El constructor y los albañiles nos sugerían que lo dedicáramos al turismo».

A diferencia de lo que sucede en otras ciudades aquí está pendiente la aprobación de la ordenanza que regule los apartamentos turísticospero el Ayuntamiento no es partidario de poner límites a nuevas aperturas, según lo avanzó tras la preocupación elevada por Aptuex (Asociación de Apartamentos Turísticos) después de la alta disponibilidad de plazas detectadas durante el festival Womad. Una circunstancia, según el colectivo, que pone en evidencia la sobreoferta de plazas y la necesidad de limitación. El borrador elaborado por el anterior equipo de gobierno proponía evitar que el 25% de los alojamientos de la ciudad monumental fueran turísticos.