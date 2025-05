Cáceres reúne en su Plaza Mayor a 3.000 personas en la jura de bandera civil más solicitada

«Cada vez que lo escucho se me pone la piel de gallina. Y mira que llevo años en esto, 34 años ya», se sincera ... en la confluencia de la Gran Vía y la Plaza Mayor de Cáceres un soldado de los que se ocupan de la organización de los actos. Son las 11.15 horas y todo está a punto para que comiencen a desfilar ante la enseña nacional los 500 civiles inscritos para participar en la jura de bandera civil más solicitada.

«Ha habido algunas bajas sobre los que estaban previstos inicialmente, pero luego se han incorporado otros», destaca Rafael Medinabeitia, el jefe de la Oficina de Comunicación y Asuntos Institucionales del Cefot cacereño. Cuenta que llevan una semana en la que no paran, con los detalles organizativos, ensayos e invitaciones. El graderío supletorio colocado junto a las escalinatas municipales sumaba unos 400 asientos, además se colocaron otras mil sillas en la zona del Arco de la Estrella, participaron unos 300 soldados y el lateral de la plaza, por sus cuatro costados, estaba completo.

«Por lo menos hay 3.000 personas. Hemos hecho un esfuerzo de meses para que esto salga bien», revela Medinabeitia. Los hechos le dan la razón, con un operativo de 70 personas desde las seis y media de la mañana en el foro solo para que no se pasasen detalles y cada uno de los lugares reservados quedase perfectamente definido.

«Yo ya juré bandera con el coronel Cerón. Era 1967 y entonces estaba en el CIR número 3. Esta es la segunda vez», rememora Antonio Hernández que aún no llega a los 80 años pero recuerda con precisión cirujana cada una de las anécdotas y amistades que hizo durante aquella etapa de mili que compaginaba con un trabajo por las tardes. Entonces el periodo militar era de 18 meses, aunque se lo rebajaron a 15, se sincera, en la llamada escuela de gastadores. Añade que fue su hija María la que le animó para acudir a la cita de este sábado. Los dos prestaron juramento ante la enseña nacional.

También lo hizo el alcalde, Rafael Mateos. Encabezó una comitiva completa que también contó con los concejales Pedro Muriel, Noelia Rodríguez y Encarna Solís, del PP, y los miembros del grupo socialista Jorge Villar y Alberto Serna. «Nunca había jurado bandera. Hacerlo en Cáceres es muy especial para mí, también por el entorno. Es maravilloso, una forma de demostrar el amor a mi país», confesaba Noelia Rodríguez, de 27 años. Es la concejala de Deportes en el Ayuntamiento cacereño y mencionaba que sentía que hubiese personas que se hubiesen quedado fuera, ya que al cumplir el cupo debían pasar a reserva o esperar otra ocasión.

En la imagen superior, el alcalde Mateos y el coronel Kromer. Debajo, Antonio Hernández y su hija María, que juraron bandera. Sobre estas líneas, otro civil presta juramento. JORGE REY

«En Cáceres hemos llegado a una cifra importante, es una satisfacción», incidía Rafael Medinabeitia sobre los 500 jurandos. De hecho, no había entre las citas como la de Cáceres de este sábado, entre las que organiza el Ministerio de Defensa, ninguna otra que llegase a esa participación. En Baena (Córdoba), el máximo se estableció en 300; en Palencia en 250 y en Hellín (Albacete) en 200.

En la Plaza Mayor cacereña estaban la tercera compañía de alumnos del Cefot, la unidad de Música de Acompañantes y la banda de Guerra de la Brigada Extremadura XI de Badajoz. Entre los 500 jurandos se vieron muchos jóvenes y la organización habilitó medidas para facilitar que también jurasen bandera cuatro personas con movilidad reducida y un invidente. Entre ellas, María Ángeles, de 50 años, que juró en su silla de ruedas acompañada por sus padres y ante la atenta mirada de Antonio, su tío, que hacía las fotos con su móvil. «Estos actos no me los pierdo. Los conozco bien porque he sido durante más de 20 años guardia real. La parte del acompañamiento musical siempre es emocionante», sugería muy pendiente de su sobrina.

También prestaron juramento Laura Navarro y su padre, Jesús, que vino desde Zarza la Mayor. «Hemos tenido problemas para reservar habitaciones para muchas familias que se han desplazado. Esa es otra vertiente de estos actos. Todo el mundo se queda en Cáceres y consume en sus negocios de hostelería», recordaba el jefe de comunicación del Cefot.

Ser español

«He llorado de alegría y emoción. Para mí va a ser un día inolvidable», corroboraba Goyi Suita, de 67 años. También tuvo oportunidad de jurar bandera.

En su discurso, el coronel Álvaro Kromer, director del Cefot, tuvo palabras de agradecimiento para los protagonistas. «Qué bonito es ser español», proclamó justo antes de recordar que durante algún tiempo se ha pretendido considerar un atraso ese sentimiento frente a la supuesta modernidad de lo extranjero. Kromer reivindicó que España hiciese historia creando nación a través del mestizaje y la integración de personas con independencia de su raza, cuando otros países hasta el siglo XX seguían sin autorizar el matrimonio entre diferentes. «Ser español -defendió- es cuando la Virgen de la Montaña sale a la calle y suena el Redoble». En su alocución animó a los presentes en un objetivo: «Seguir haciendo de España el mejor país del mundo».

El acto duró alrededor de una hora y media, con homenaje a los caídos y la popular pieza 'La muerte no es el final'. A las 12.36 horas el himno nacional sonó en la Plaza Mayor por segunda vez y el desfile enfiló primero hacia Gran Vía y se despidió en la vuelta hacia la Plaza del Duque en medio de aplausos. Era la despedida de la jura de bandera más seguida. En noviembre de 2011 la Plaza Mayor ya acogió otro acto militar, entonces con 447 soldados y 104 civiles.

El Cefot cacereño ya prepara su próxima gran cita. Será el 4 de noviembre con la llegada de otros 1.500 alumnos, los del segundo ciclo de 2024.