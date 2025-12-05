HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cañas de Nochebuena de 2024 en la plaza de San Juan de Cáceres. A. M.

Cáceres recorta dos horas de música y barras en la calle para las cañas de Nochebuena y Nochevieja

El Ayuntamiento autoriza charangas itinerantes, mostradores en la vía pública y conciertos de pequeño formato en las calles peatonales y semipeatonales de 13.00 a 20.00 horas. El año pasado el permiso se extendía hasta las 22.00

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:01

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este viernes, en junta de gobierno, las condiciones especiales que regirán las cañas de Nochebuena y Nochevieja en ... la capital, todo un clásico. Hay una novedad importante. Se recorta en dos horas el permiso concedido a los establecimientos de hostelería situados en vías peatonales y semipeatonales para poder sacar a la calle barras y música.

