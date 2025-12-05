Cáceres recorta dos horas de música y barras en la calle para las cañas de Nochebuena y Nochevieja

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este viernes, en junta de gobierno, las condiciones especiales que regirán las cañas de Nochebuena y Nochevieja en ... la capital, todo un clásico. Hay una novedad importante. Se recorta en dos horas el permiso concedido a los establecimientos de hostelería situados en vías peatonales y semipeatonales para poder sacar a la calle barras y música.

De esta manera, la animación callejera de los próximos días 24 y 31 de diciembre podrá empezar a las 13.00 horas y deberá concluir, como hora tope, a las 20.00. El año pasado, sin embargo, este permiso se extendía hasta las 22.00. El recorte, según ha explicado el portavoz municipal, Ángel Orgaz, se ha realizado a petición de los propios hosteleros, según ha dicho.

Por lo demás, los requisitos autorizados son muy similares a los de ediciones precedentes. «Solo se podrá utilizar el correspondiente espacio de terraza del establecimiento hostelero, respetando siempre las distancias establecidas en la resolución de concesión de la autorización de la terraza de dicho establecimiento», ha aclarado Orgaz.

Las barras y mostradores exteriores solo se podrán emplear para apoyar las bebidas o comidas. No se autoriza, en ningún caso, la instalación en la vía pública de cañeros, ni de planchas, ni de neveras ni de ningún otro elemento de cocinado o fuego. Por otro lado, los dueños de los bares deberán elegir si optan por montar barras o terrazas. Ambas opciones no podrán convivir en el espacio de un mismo establecimiento.

Sobre la música ambiente, el Ayuntamiento aconseja utilizar un hilo musical único. Y que se cumpla la normativa autonómica y local en materia de ruidos. No se podrán sacar a la calle pantallas de televisión. Los conciertos de pequeño formato, las charangas o los dj contratados no podrán utilizar amplificadores de sonido. Las charangas, en concreto, deberán ser itinerantes con el fin de que no permanezcan demasiado tiempo en un mismo lugar con el fin de evitar posibles molestias por ruidos.

Tampoco está permitido, por cuestiones de seguridad, sacar a la calle ni vasos ni platos de cristal. Se recomienda, en estos casos, usar envases reciclables o reutilizables. Y la decoración no podrá obstaculizar la libre circulación ni peatonal ni rodada. Estas autorizaciones son extensivas a toda la ciudad. En Cáceres las zonas con mayor tirón en estas fechas son las de los obispos, Pizarro y la Madrila.

Mercadillos extraordinarios y carteros reales

Ángel Orgaz también se ha referido a la petición de los vendedores ambulantes (Acaex) para hacer dos mercadillos extraordinarios en las fechas navideñas. En concreto, según ha publicado este diario, los vendedores quieren autorización para montar sus puestos los sábados 27 de diciembre y el 3 de enero en Vegas del Mocho.

El portavoz municipal ha indicado que no hay un registro formal de esta petición y ha instado a los ambulantes a seguir los procedimientos adecuados. Esto es: deben presentar su solicitud en el registro municipal. Según ha indicado el presidente del colectivo a este diario, Julián Cruz, ha hecho llegar esta propuesta al alcalde, Rafael Mateos, mediante whatsapp.

Por último, la junta de gobierno ha autorizado dos pasacalles de carteros reales organizados por otras tantas cofradías de la ciudad. Por un lado, la cofradía de la Salud, con sede en Santo Domingo, ha organizado su actividad para el 30 de diciembre, a partir de las seis de la tarde. La cofradía del Espíritu Santo también llevará al cartero real a las calles del barrio el 2 de enero en horario vespertino.