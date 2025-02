Cáceres reabre los parques públicos cerrados este martes por el fuerte viento

El Ayuntamiento de Cáceres ha reabierto este miércoles los parques públicos vallados perimetralmente que fueron clausurados el martes como medida de prevención ante el temporal ... con rachas de viento que azotó la capital cacereña. De hecho, el fuerte viento derribó una torreta de iluminación en el Rodeo, lo que llevó a alcalde, Rafael Mateos, a dar instrucciones de cerrar las puertas de estas instalaciones públicas para evitar riesgos.

A primera hora de este miércoles reabrian al público los espacios clausurados, que fueron: el parque del Príncipe, Padre Pacífico, El Rodeo, Olivar Chico de los Frailes, parque de Maltravieso, Cristina de Ulloa y Castro Guardiola (c/Atahualpa). Fuentes municipales indican que a lo largo del día tienen previsto evaluar la situación de cara a la jornada de este jueves, en aviso amarillo por lluvias en toda la región.

Desde hace varios el Ayuntamiento cacereño ha optado por echar el cierre a los espacios públicos y parques de la ciudad para evitar situaciones de riesgo ante temporales de lluvia y viento.

La caída de la torreta de ayer no ocasionó daños. Desde la concesionaria de Parques y Jardines del Ayuntamiento indicaron que el incidente pudo haberlo provocado el viento, descartando que tuviera que ver con el mantenimiento.

La borrasca Babet dejó ayer importantes rachas de viento en la comunidad, la más fuerte se registró en la localidad cacereña de Brozas, con 87 kilómetros por hora. Además, en Hoyos se acumularon más de 50 litros de agua y en Valencia de Alcántara, 34.

Tiempo este miércoles

En la jornada de este miércoles no hay avisos y no se esperan fenómenos meteorólogicos significativos, aunque se prevén precipitaciones dispersas, más probables y generalizadas de madrugada en el norte y este y al final del día en el extremo norte. No habrá cambios en las temperaturas mínimas y las máximas experimentarán un ligero descenso en el este.