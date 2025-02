Cáceres proyecta en Fitur la imagen de ciudad de vanguardia

Cáceres no es solo ciudad de piedra y referencias a sus casas fuertes, sus callejuelas y su pasado medieval. El Ayuntamiento quiere dar protagonismo a los edificios de vanguardia de la ciudad en su nueva campaña turística en la feria Fitur, que se celebra del ... 24 al 28 de enero en Ifema. Para ello contará en su presentación, que tendrá lugar el día 26, con los arquitectos Emilio Tuñón y Patxi Mangado. Tuñón firma el edificio del Museo Helga de Alvear mientras que Mangado ha diseñado el Museo Madruelo, todavía un proyecto, sin fecha de inicio por ahora. Ambos, con premios nacionales de arquitectura, explicarán en el espacio que Cáceres tiene en esta feria cuáles son sus los ejes de sus proyectos.

«Queremos dar un salto, y que además de por ser Ciudad Patrimonio de la Humanidad y tercer conjunto monumental mejor conservado de Europa, nos mostremos ante el mundo por contar con edificios que son pura vanguardia y que van a ser en el futuro iconos absolutos de la arquitectura contemporánea internacional» dijo este viernes el acalde Rafael Mateos en la presentación de la campaña, que se llama 'Cáceres, joya de vanguardia'.

El alcalde atribuyó el descenso de Cáceres en el ranking cultural a la gestión del anterior equipo municipal con «actividades programadas que no se llevaron a cabo»

«Para Cáceres no solo es importante incorporar las firmas de Tuñón y Mangado a nuestro patrimonio, sino que vamos a incorporar la forma de entender nuestra ciudad». La reforma del Museo de Cáceres, además del resto de monumentos de Cáceres, además de la gastronomía, centrarán el menú que la capital cacereña propone a todos los visitantes de esta cita, en la que se proyectará un video creado para la ocasión además del material clásico de este tipo de citas, como dípticos y nuevos folletos sobre la Semana Santa, con información genérica de carácter atemporal. También, y en el marco de Fitur, se darán a conocer los primeros avances del cartel de Extremúsika. Cáceres participará en dos asambleas: la de Ciudades patrimonio de la Humanidad y en la Red de Juderías de España.

Más turistas extranjeros

El objetivo del Ayuntamiento, según adelantó el portavoz municipal, Ángel Orgaz, es incrementar el número de turistas extranjeros que llegan a la ciudad. Según aportó Ordaz entre enero y noviembre de 2023 generaron cerca de 86.000 pernoctaciones, un incremento considerable respecto al año anterior, cuando se produjeron 71.000. También aludió Orgaz al «gran comportamiento» de los apartamentos turísticos, con 26.300 pernoctaciones más que el año pasado.

Respecto a los resultados del ranking del Observatorio de la Cultura publicado esta semana por la Fundación Contemporánea y en el que Cáceres desciende tres puestos respecto al año pasado el alcalde Rafael Mateos dijo que «el primer semestre del año 2023 (tiempo de gestión del anterior equipo municipal) no fue positivo porque fueron muchos los eventos culturales que se programaron y que no se llevaron a cabo por el anterior equipo socialista». Helga de Alvear es el único espacio cultural de Cáceres que aparece en el ranking nacional, y está en el puesto número 29, desciende 14 posiciones. Pero el alcalde dijo que «el Ayuntamiento no puede ir a rueda de iniciativas privadas», sino que tiene que tener también músculo para programar actividades.