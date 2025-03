Way Cáceres tendrá una plataforma comercial independiente de Carrefour

Sin fecha todavía para el parque de medianas de Bogaris

Saïd Hejal, socio fundador y CEO de Kronos. HOY

El futuro parque de medianas que promueve Bogaris está a la espera. Se situaría entre Carrefour y la avenida del Ferrocarril y configuraría junto a Way Cáceres, la marca francesa y Leroy Merlin el gran polo comercial de Cáceres. El programa de ejecución sigue pendiente tras un informe del Ministerio de Movilidad sobre los accesos . Hasta que no «se resuelvan las cuestiones técnicas planteadas por el Ministerio», no habrá visto bueno, asume el Consistorio, que intenta ejercer como mediador. Por su parte, Way Cáceres lo promueve Kronos. Marcha a buen ritmo. Los terrenos costaron 2,7 millones.