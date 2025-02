Cáceres pide a la Junta remedio al problema histórico del suelo industrial sin desarrollar

El alcalde Cáceres, Rafael Mateos, se ha reunido esta mañana en el Consistorio con el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, y ha puesto encima de la mesa un problema histórico de la ciudad. La falta de suelo industrial desarrollado. De la entrevista surgió una reivindicación ... ya conocida pero sobre la que habrá que concretar cómo se lleva a cabo pese a que las dos administraciones, la local y la autonómica, del mismo signo político, digan que hay sintonía y buena voluntad. «Le he pedido al consejero el desarrollo de suelo industrial en Cáceres. Hemos sentado las bases en esta reunión, pero habrá más», destaca el regidor cacereño, que ha recordado que ya cogió esa bandera cuando estaba en la oposición y ahora desde el Ejecutivo local va a mantener la demanda ante el Gobierno de María Guardiola.

«Cáceres es una ciudad absolutamente estratégica», dentro de la iniciativa de la Junta para «la generación de riqueza y empleo», ha venido a decir Santamaría. Apunta que la herramienta «es Extremadura Avante» dentro de ese proceso para el futuro desarrollo industrial. Ha aludido a la localización del suelo y al posterior desarrollo del mismo, aunque ha dejado la pelota en el tejado del Ayuntamiento al abordar una gestión que, sostiene, debe ser municipal. Es decir, primero habría que ver qué suelo es el que más interesa y luego cómo se obtiene. «No hemos fijado una cantidad de hectáreas», ha señalado Santamaría, que hace referencia al polígono industrial de la N-630. «Hay varias opciones pero se baraja en el entorno de Las Capellanías», asume.

El problema de fondo es que se trata en muchos casos de suelo privado en manos de diferentes propietarios con los que la administración debe ponerse de acuerdo para ese necesario desarrollo.

El alcalde, Rafael Mateos, ha incidido en que en anteriores gobiernos se dieron pasos para que ciudades como Mérida, Badajoz o Naval moral de la Mata sí dispongan hoy de suelo industrial desarrollado. «Pido el mismo trato para Cáceres», refrenda.

Mateos ha invitado al consejero a que le acompañe en el futuro para conocer de primera mano la situación del principal polígono industrial de la ciudad, el de Las Capellanías. Sobre el mismo, el alcalde ya adelantó hace varias semanas que podría en marcha un plan de recuperación para que la ciudad cuente con unas instalaciones dignas que atraigan inversores en lugar de ahuyentarlos por su mal estado, con problemas de pavimentación, aceras en mal estado y vegetación que las invade. El Ayuntamiento contaría, dijo en septiembre Mateos, con el apoyo de otras administraciones para ello.

La 'herramienta' para que la ciudad cuente con suelo desarrollado es Avante, admite el consejero, pero la Junta no apostará por desarrollo industrial si no hay proyectos empresariales interesados

El consejero, no obstante, ha recalcado que la Junta no va a promover el desarrollo de suelo si no se garantiza una mínima ocupación por parte de empresas. No se van a malgastar recursos públicos en el caso de que no haya empresas interesadas, pero está convencido de que esa situación no se va a dar en Cáceres. Consejero y regidor se han empezado a nuevas reuniones para seguir buscando soluciones.

Ampliar Capellanías

Una posible ampliación de Las Capellanías no es algo nuevo. La misma ya ha visto luz verde en otras ocasiones aunque nunca se ha llegado a materializar. Se viene hablando de la misma desde hace más de 20 años. En 2005 ya vio su visto bueno, para permitir la instalación de industrias en parcelas más pequeñas. Entonces, la ampliación se cifró en 87 hectáreas. En 2011 desde Apilca, la asociación de empresarios, se daba por hecho que la ampliación revitalizaría el polígono. Los propietarios de suelo se reunieron para cerrar un acuerdo en el que se apuntaba a un nuevo parque empresarial de industrias medias y ligeras con 50 hectáreas. No se concretó.

Hace algo más de un año, el entonces alcalde, Luis Salaya, anunció un cambio en el plan de Urbanismo, Plan General Municipal (PGM) para que la ciudad contase con más suelo industrial. Se habló entonces de un proceso participativo en el que se contaría con la opción de técnicos, asociaciones y vecinos.

Décadas

«No se puede gobernar pensando en periodos de cuatro años», dijo en junio de 2022 el regidor. Venía a reseñar así que sería un proceso largo, con incidencia en el texto urbanístico que se aprobó hace ya 13 años. El documento sobre la Estrategia Logística en Extremadura ya incluye a Cáceres, como a otros municipios. Se contempla una plataforma logística «con una previsión de 50 hectáreas para el desarrollo». Esa es una cifra de máximos y marca un horizonte de tres décadas.

Agilidad con los planes de empleo El alcalde de Cáceres también estuvo este miércoles con Celia Derecho, secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura. Rafael Mateos explicó tras la entrevista que le ha pedido que haya agilidad en la convocatoria y ejecución de los planes regionales de empleo. El objetivo es evitar que se repitan situaciones que ya se han dado y que dejan sin servicio dependencias municipales al finalizar unos contratos y no haberse incorporado aún los nuevos trabajadores. «Queremos evitar que esos planes no tengan discontinuidad», admite Guillermo Santamaría. «Estamos trabajando ya en el próximo presupuesto y en el plan de empleo para el año que viene», corrobora el consejero. «No podemos dejar de dar continuidad a los servicios. A principios de año el Ayuntamiento tuvo que cerrar casas de cultura y pistas deportivas por falta de personal», ha recordado el alcalde.

En abril de 2021 el pleno municipal aprobó por unanimidad una moción del PP en la que se instaba a la Junta a promover la construcción de esa dotación. El Ayuntamiento y la Junta debía iniciar la localización del suelo, que además permitiese incluir a Cáceres en el corredor ferroviario de mercancías de España y Portugal. El consejero admite que sería más operativo disponer en el futuro suelo industrial desarrollado de «una terminal ferroviaria asociada».