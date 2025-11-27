HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cáceres participa en un encuentro en Castelo Branco con más de 100 empresas rayanas

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, participó ayer en el I Encuentro Hispano Portugués ‘Innovación, alianzas y oportunidades’, celebrado en el municipio luso de Castelo Branco y enmarcado en la red Triurbir integrada por Cáceres, Plasencia, Castelo Branco y Portalegre. La jornada se puso en marcha a propuesta del alcalde cacereño, que al asumir la presidencia de Triurbir planteó la necesidad de que esta red transfronteriza se convirtiera en herramienta práctica para el impulso de ambos territorios. «Son muchos los puntos que tenemos con común con nuestros vecinos de Castelo Branco y Portalegre y alianzas como Triurbir nos ayudan a reforzarlos. Pero entendía que esta red debía dar un paso más y convertirse en trampolín para generar oportunidades de empleo y crecimiento», explicó Mateos.

Se propuso que empresas de ambos lados de La Raya puedan entablar relaciones comerciales y abrir nuevos mercados. Una idea que tuvo una gran aceptación en el empresariado cacereño y que, según el alcalde, «obtendrá grandes frutos». «Este encuentro me ha permitido además explicar a nuestros vecinos portugueses por qué Cáceres es un lugar muy atractivo para invertir y qué proyectos estamos desarrollando», señaló Mateos.

Así, y de la mano de la Cámara de Comercio de Cáceres y de la Oficina de Europa Direct del Ayuntamiento cacereño, ayer se reunieron más de cien empresas cacereñas y de las zonas limítrofes del territorio portugués, que participaron en sesiones de networking y mesas de debate para buscar sinergias empresariales y sociales.

