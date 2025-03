Cáceres tendrá ordenanza de apartamentos turísticos pero sin limitar nuevas aperturas

Cáceres tendrá ordenanza de apartamentos turísticos -todavía no hay fecha para su aprobación definitiva- pero el Ayuntamiento no es partidario por ahora de poner límites ... a nuevas aperturas en la capital cacereña. Así lo ha avanzado este martes el concejal de Turismo y portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, tras la preocupación elevada por Aptuex (Asociación de Apartamentos Turísticos) después de la alta disponibilidad de alojamientos detectada durante el Womad. Una circunstancia, según el colectivo, que pone en evidencia la sobreoferta de plazas y la necesidad de limitación.

«No estamos a favor de que la ordenanza frene el desarrollo turístico de Cáceres, ni de poner límites», mantiene el concejal. Y, a continuación, señala que se buscará la manera para que ese desarrollo se haga de manera «equilibrada y sostenible». Por ahora, no se han ofrecido más detalles de cómo se logrará este objetivo.

Orgaz ha explicado, además, que hoy por hoy no es posible parar la concesión de nuevas licencias. «Las que se están otorgando se están haciendo en base al Plan General de Ordenación Urbana de Cáceres. No podríamos suspender la concesión de esas licencias con una normativa sobre las que se ha otorgado el resto de licencias. Ahora no contamos con un instrumentos jurídico para ello. No estamos en ese escenario. Estamos en el escenario de trabajar sobre una ordenanza que regule los apartamentos turísticos», ha dicho en referencia a la normativa que estará vigente hasta que los apartamentos cuenten son su propia ordenanza.

La idea avanzada por el concejal de Turismo va en la línea de las declaraciones realizadas ya por el alcalde, Rafael Mateos, que siempre ha asumido la necesidad de una ordenanza para regular desde el marco jurídico y tributario estos alojamientos, pero no para limitarlos.

El Ayuntamiento presume de los últimos datos del INE: durante el primer trimestre del año las pernoctaciones en pisos turísticos han subido un 47 por ciento; en los hoteles el incremento ha sido del 5,3 por ciento

Cambios

«Se está trabajando en el borrador con un texto de la anterior legislatura. Se está adaptando a las nuevas necesidades y a las intenciones del equipo de Gobierno», ha añadido el concejal de Turismo, quien además ha precisado que esta ordenanza se está desarrollando desde el área de Urbanismo. HOY tuvo acceso a ese borrador el pasado mes de febrero y sí se incluían limitaciones. En el casco histórico, área donde se concentra la mayoría de estos pisos orientados a los visitantes, se prohibía que superaran el 25 por ciento del total de las viviendas existentes.

Datos del INE

El concejal de Turismo ha dado a conocer, además, los datos de visitantes y pernoctaciones registrados por el INE (Instituto Nacional de Estadística) pertenecientes al primer trimestre de este 2024 tanto en hoteles como en apartamentos de la capital cacereña.

En este sentido, desde el Ayuntamiento destacan que las pernoctaciones en los pisos turísticos han subido una 47 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. En los hoteles este dato también ha aumentado, pero solo un 5,3 por ciento.

Entre enero y marzo de este año 61.659 personas se alojaron en los hoteles de la ciudad, generando un total de 106.341 pernoctaciones. En comparación con el mismo periodo de 2023, el aumento de viajeros ha sido de 3.093 y de pernoctaciones de 5.378; un 5,28 por ciento y un 5,33 más respectivamente.

Por su parte, los 18.419 (7.024 más) viajeros alojados en los apartamentos turísticos durante el primer trimestre del año generaron 35.062 pernoctaciones, lo que supone un aumento de 11.273 noches de alojamiento con respecto a 2023. «Ha sido muy significativo el incremento durante el primer trimestre de los turistas alojados en los apartamentos turísticos de la ciudad. Estos alojamientos no solo han mantenido el buen comportamiento experimentado desde finales del año pasado, sino que han mejorado los resultados durante el primer trimestre del año, con un incremento del 62 por ciento más de viajeros y un 47 por ciento más de pernoctaciones que el mismo periodo del año anterior», ha recalcado Ángel Orgaz.

La cifra de apartamentos turísticos en la capital cacereña ronda los 400. El pasado mes de octubre había 373 alojamientos de este tipo operativos.