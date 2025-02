Los apartamentos turísticos de Cáceres, preocupados por la alta disponibilidad de alojamientos durante el Womad

La celebración de un festival multitudinario como Womad no se ha traducido en un lleno en los hoteles y apartamentos turísticos de la ciudad, ... según señalan desde Aptuex, Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura. La mayoría de sus socios gestionan alojamientos en la capital cacereña.

Este hecho, según el colectivo, evidencia la sobreoferta de plazas de alojamiento existente en la ciudad. Aptuex reivindica desde hace tiempo sin éxito que se tomen medidas para limitar el número de apartamentos turísticos en las zonas más saturadas de Cáceres. «El sector está bastante preocupado porque no se toman medidas y en una fecha tan señalada es para preocuparse de que haya disponibilidad», señala María Fernández, presidenta de Aptuex en referencia al pasado fin de semana.

«Es una clara muestra de la desmesurada oferta de plazas hoteleras y extrahoteleras de la ciudad. En Semana Santa no hubo lleno absoluto como otros años y se achacó al mal tiempo. Ahora, en pleno fin de semana del Womad, con una previsión de temperatura de 30 grados, hemos visto bastante disponibilidad en las plataformas de reservas y se ha estado vendiendo a precios irrisorios», describe Fernández. «El descontrol en las aperturas de apartamentos se está cargando un sector importante para nuestra ciudad. Nadie en el poder tiene la capacidad de actuar con coherencia», zanja.

Pendiente de ordenanza

Cáceres está pendiente de contar con su propia ordenanza para regular los apartamentos turísticos. El texto se empezó a desarrollar por el PSOE, pero todavía no ha salido a la luz la versión definitiva. El alcalde, Rafael Mateos, nunca se ha mostrado muy partidario de limitar estos establecimientos al pensar que el mercado se regula solo.

HOY publicó el borrador de la ordenanza, elaborada por técnicos municipales el pasado mes de febrero. El texto pone límites al número de este tipo de alojamientos por zonas. En el casco histórico, área donde se concentra la mayoría de estos pisos orientados a los visitantes, se prohíbe que superen el 25 por ciento del total de las viviendas existentes.

El borrador, cuya elaboración se puso en marcha por el ejecutivo socialista de Luis Salaya después de que todos los grupos políticos aprobaran por unanimidad en 2022 una moción del Partido Popular –ahora en el gobierno– para contar precisamente con un marco normativo, no es definitivo y todavía puede sufrir modificaciones.

Pero es relevante que ponga límites a este tipo de alojamientos, que han crecido exponencialmente en la ciudad. El número de apartamentos turísticos en la ciudad ascendía a 373 el pasado mes de octubre, según el dato facilitado entonces por la Junta de Extremadura. Las plazas de alojamiento en estos pisos se ha multiplicado por 11,5 en diez años, al pasar de las 117 contabilizadas en 2013 a las 1.356 que registra ahora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La limitación en zonas saturadas es una de las grandes demandas de la asociación vecinal Ciudad Monumental, que ve en la expansión de los apartamentos turísticos un riesgo de gentrificación. A la petición realizada por los residentes se sumó la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura, que también pedía un límite para aquellas zonas donde haya más establecimientos, conscientes de que la demanda no avanza al mismo ritmo que la oferta.

Sin embargo, la propuesta del Partido Popular aprobada en pleno no decía nada de marcar límites. Apostaba por regular con esta ordenanza aspectos fiscales, como las tasas que deben pagar los apartamentos turísticos. Y sobre esta idea ha insistido Rafael Mateos siendo ya alcalde.

Siempre ha defendido la necesidad de la regulación, pero no de la limitación. Se ha mostrado partidario de contar con un marco legal que aluda a las condiciones jurídicas de esos alojamientos o a las bases tributarias de los mismos. El regidor no es partidario de poner freno al crecimiento, ya que entiende que no se da un problema general de saturación aunque sí reconoce que hay determinadas zonas saturadas.