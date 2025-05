Cáceres da una multitudinaria bienvenida a los Reyes Magos

Con puntualidad británica, a las 17.30 horas, los Reyes Magos salieron este miércoles del Palacio Episcopal y recorrieron a pie los metros que hay ... hasta la concatedral de Santa María. Para entonces, y desde media hora antes, ya era imposible encontrar un asiento libre en el interior del templo para seguir la recepción brindada a Melchor, Gaspar y Baltasar en el que fue su primer acto oficial en la ciudad. Los más rezagados tuvieron que seguir la ceremonia de pie.

De Londres, precisamente, proceden las tres tres llaves «mágicas» que el alcalde, Rafael Mateos, entregó a los Magos de Oriente para que la madrugada del 5 al 6 de enero puedan tener acceso a todos los hogares de la capital cacereña y repartir los regalos. Son una réplica de la llave de la Torre de Londres. Las compró Jorge Rodríguez Velasco, presidente de la Asociación Belenista –uno de los colectivos diocesanos que organizan el acto –durante un viaje.

Aunque había previsto un desfile previo desde la plaza de San Juan, la amenaza de lluvia obligaron a suspenderlo. Por eso la salida fue desde el Palacio Episcopal. No hicieron falta los paraguas porque justo en ese instante dejó de llover.

Baltasar, pletórico, no hizo ninguna referencia a la polémica por su eliminación en la carta oficial difundida por Arema

Los tres Magos de Oriente hicieron su entrada en Santa María por la puerta de las grandes ocasiones, la que se abre durante el novenario de la Virgen de la Montaña o para la salida de la procesión del Cristo Negro. Con unos golpes similares de llamador a los que marcan el inicio de la famosa procesión del Miércoles Santo, se procedió a la entrada de los Reyes en el templo. Y el público agradeció la visita con un sonoro aplauso.

La heralda real con las llaves de la ciudad; el rey Baltasar con dos pajes reales; y la Asociación de la Misericordia de Alcuéscar recaudando fondos con la venta de roscón solidario. A. MÉNDEZ

Al ritmo marcado por la música de cornetas y tambores, avanzaron hasta el altar, donde les aguardaban el alcalde y el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido. Es el quinto año que se organiza este acto desde el seno de la Iglesia con el fin de acentuar el sentido original de la Epifanía y poner en valor su significado cristiano. La celebración, de hecho, tuvo un cargado componente religioso. Para Rafael Mateos ha sido la primera bienvenida a los Reyes en la que ha participado como alcalde. Lo hicieron también sus dos antecesores, Luis Salaya y Elena Nevado. La ceremonia se estrenó en enero de 2019. Y la edición de 2021 tuvo que suspenderse por la pandemia. Para Pulido fue su segunda recepción.

«He pedido mucha salud para mí y para todos los cacereños y que nuestros sueños se cumplan» Rafael Mateos Alcalde

«Este año quiero, sobre todo, paz; sigo poniendo los zapatos la noche del 5 de enero para que me dejen algo» Jesús Pulido Obispo Coria-Cáceres

La heralda real de la cofradía de Jesús Despojado, con sede en Fátima, fue la encargada de dar las llaves al alcalde, que a su vez entregó a Melchor, Gaspar y Baltasar. A continuación, Mateos pronunció unas palabras y pidió a los Reyes «no perder de vista a los enfermos, a sus familiares y cuidadores, a los que menos tienen y a los que están solos». En declaraciones a este diario Mateos admitió que en su carta ha pedido «mucha salud para mí y para todos los cacereños y que nuestros sueños se cumplan», dijo. «Pido que podamos cumplir los grandes retos que tenemos por delante en 2024, que esta ciudad despegue y que sea una ciudad atractiva donde los cacereños cumplan sus sueños y sus objetivos».

PRÓXIMOS ACTOS Recepción a los Reyes en Cánovas Desde las 17.00 horas en el entorno del quiosco de la música, este jueves

Visita de Sus Majestades al Descubrimiento Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en el centro comercial este jueves a partir de las 13.00 horas

Fiesta del IMAS en Rodríguez Moñino Será este jueves a partir de las 11.15 horas y están invitados todos los niños

Cabalgata oficial Partirá a las 18.00 horas desde el Sepei

El obispo, por su parte, animó a los más pequeños a no pedir demasiados juguetes y a compartir los regalos recibidos. «Este año he pedido a los Reyes, sobre todo, paz. Estamos muy preocupados por la guerra en Tierra Santa. Y también pedimos la paz para Ucrania, en Sudán, en Yemen...». Pulido admite que todavía hoy conserva tradiciones de la infancia. «Sigo poniendo los zapatos la noche del 5 de enero para ver si me dejan algo».

Los Reyes Magos también tomaron la palabra y mostraron su agradecimiento por la acogida. Baltasar, pletórico, no hizo ninguna referencia a la polémica por su eliminación en la carta oficial difundida por Arema (Asociación de Reyes Magos). Se fundió en un abrazo con el alcalde.

También este miércoles fue el día elegido por la asociación Nuestra Señora de la Misericordia de Alcuéscar para poner a la venta porciones de roscón solidario.