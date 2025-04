Del próximo 30 de enero al 2 de febrero el festival Atrium Musicae celebrará en Cáceres su tercera edición, en la que ofrecerá diez ... conciertos en seis espacios emblemáticos y monumentales de la ciudad y en el Vostell Malpartida. Con todos los abonos vendidos, los pianistas Christian Zacharias y Yulianna Avdeeva, el organista y clavecinista francés Benjamin Alard en dos sesiones, el barítono alemán Andrè Schuen, acompañado por el pianista Daniel Heide y el saxofonista y flautista Andreas Prittwitz lucen en esta cita, que dirige desde 2023 Antonio Moral (Puebla de Almenara, Cuenca, 1953), un destacado gestor cultural, que, entre una innumerable lista de cargos fue desde septiembre de 2005 hasta agosto de 2010 director artístico del Teatro Real de Madrid. Por amistad y por admiración a Toño Pérez y Jose Polo, los responsables de Atrio, ofrece todos sus conocimientos y su abultada agenda de contactos para este festival de manera altruista. Por amor al arte y a Cáceres, una ciudad, que dice, le atrapa. La cita tiene un presupuesto de 60.000 euros.

–Tiene una enorme trayectoria en acontecimientos musicales de primera fila. ¿Cómo surge su colaboración con Atrio?

–Yo conozco a Toño y Jose desde hace muchos años. Conozco el restaurante, al que iba con cierta frecuencia, cada año o cada dos años, y a ellos me les he encontrado en la Scala de Milán, en la Ópera de Viena o en el Festival de Ópera de Munich porque son muy aficionados. Cuando dejé la dirección del Auditorio Nacional de Música de Madrid me tomé un año sabático y les comenté que a Cáceres, que es una ciudad tan monumental, le faltaba un festival de música, que era una pena que solo hubiese los conciertos de la orquesta. Estuvimos hablándolo, se echó encima la pandemia y todo quedó en vía muerta. Hasta que me dijeron que iban a montar una fundación y me puse a su disposición.

–Y por fin se pone en marcha.

–Cuando constituyen la Fundación me llaman porque querían hacer un concierto como puesta de largo. Yo les dije que en lugar de un concierto se podría hacer un fin de semana de conciertos. Lo hablamos en noviembre, en diciembre teníamos hecha la programación, lo lanzamos, fue a finales de enero y febrero y fue un éxito. Luego vino un segundo y ahora un tercero y estamos muy contentos, todo el mundo lo ha recibido muy bien.

–¿Dónde radica el éxito, teniendo en cuenta que en Cáceres la Orquesta de Extremadura en Cáceres no suele llenar?

–Son varios factores. La idea de hacer un festival de bolsillo en el que se implique una serie de monumentos y lugares importantes de la ciudad, sumado al fin de semana y a que Cáceres es una ciudad preciosa y que a la gente le gusta mucho, además del elemento gastronómico hace que sea muy atractivo. También ayuda la fecha, porque en enero y febrero no hay festivales, pero tres semanas después de la Navidad esto anima a ir a Cáceres, escuchar música y comer bien. Más de la mitad del público de Atrio Musicae son de fuera. Logramos atraer a la ciudad a cientos de amantes de la música y del patrimonio.

–Aunque estos festivales también pueden ayudar a crear afición local.

–Yo, que he dirigido el Festival de Granada creo que este tipo de festivales tienen que ir dirigidos no solo a la gente de la ciudad sino a vender la imagen de la ciudad y a promocionarla. Soy muy partidario de que se venda fuera, porque supone un valor añadido y dinamiza una ciudad que es muy atractiva, una de las más bellas de España, que además ha ido creciendo y ofrece lugares como el Museo Helga de Alvear o el Vostell Malpartida. El año pasado una cosa que nos llamó la atención es que tres organizaciones de viajes internacionales muy potentes que van a los principales festivales del mundo se interesaron en Cáceres. Una agencia de Barcelona nos trajo a 20 personas, otra de Madrid nos trajo a otras tantas, también ha venido gente de Oviedo. Este año esta agencia de Barcelona trae a 50 personas. La gente está feliz, se lo pasan muy bien, se conocen, se recomiendan restaurantes...

Programa

–¿Ha sido muy complicado cerrar el programa con esos grandes nombres?

–No ha sido nada complicado porque yo les conozco a todos. Yo llevo 40 años organizando festivales y conciertos, yo conozco a todo el mundo. Con artistas que vienen a Cáceres llevo trabajando 30 años. Yo hablo con ellos, les digo lo que es Cáceres y ellos se fían de mí. Les digo que esto es una cosa muy especial y lo cierto es que todos quieren volver otra vez, eso es una muy buena señal, porque no vienen solo a su concierto, sino que se quedan todo el fin de semana. Toño y José les dan un mimo muy especial.

–¿Se podría pensar en escalar el modelo y hacer más grande este festival?

–Yo creo que esto funciona no para hacer un mes de festival, sino para hacer el festival que tenemos. No nos debemos complicar la vida, así funciona muy bien, son cuatro días y 10 conciertos, y el 90% de la gente va a todo.

–¿Está al tanto de la carrera en la que se ha embarcado Cáceres para lograr la capitalidad cultural de 2031?

–Yo creo que van muy tarde, hasta donde yo sé. Jerez, que es otra de las candidatas, presentó el proyecto y el programa en el mes de junio del año pasado. Granada es una de las candidatas y empezaron hace dos años, ellos dicen que van tarde pero están haciendo ya bastantes cosas en relación a sus candidatura.

–¿Y cómo sería recomendable enfocarlo?

–Una capitalidad europea significa qué puedes cambiar. No solo organizar actos durante ese año sino para qué eres capital, qué queremos mejorar y en qué queremos que se convierta Cáceres en este siglo XXI. Yo entiendo que es una cosa compleja que no se hace de la noche a la mañana, que lleva su tiempo y hay que preparar todo un plan de trabajo. Y según me han contado te lo dan no por lo que tienes sino por lo que te falta.