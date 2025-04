Cáceres modifica el contrato de limpieza para hacerse cargo del mantenimiento de la Sierrilla

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado esta mañana la modificación del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos. El asunto ha salido ... adelante a propuesta del equipo de Gobierno con los votos favorables del PP y Vox, la abstención de los concejales del grupo municipal socialista y la abstención de Unidas Podemos. Se ha mantenido el dictamen que ya había salido adelante en la comisión de Contratación. El objeto de este cambio contractual tiene que ver con la obligación municipal de hacerse cargo de la urbanización de La Sierrilla. La medida afecta a los dos sectores, el uno y el dos.

Hay que recordar que el Consistorio está obligado a cumplir sentencias firmes una vez que los propietarios acudieron a los tribunales para reclamar esa atención de la administración a esas urbanizaciones del extrarradio. Una vez acordada la disolución de las entidades de conservación de La Sierrilla I y II, «la limpieza, conservación y mantenimiento de las citadas urbanizaciones pasa a ser obligación de este ayuntamiento», recoge la Secretaría general del Consistorio sobre este asunto en un documento interno.

Para poder incorporar esas zonas de la capital cacereña a la concesión de limpieza se requiere modificar el contrato, que fue formalizado con la mercantil Valoriza el pasado 31 de enero de 2024 y durante un periodo de 11 años. El coste económico de esa ampliación de servicios se estima en algo más de 3.000 euros mensuales. Serán 27.695 euros, con impuestos incluidos, para lo que queda de año y algo menos de 37.000, 36.926 euros exactamente, para los años sucesivos.

Informes

La propuesta contaba con los informes técnicos favorables a la vez que se daba el visto bueno a algunas modificaciones adicionales sobre las unidades de servicio y la ubicación de las naves auxiliares que utiliza la empresa concesionaria.

El precio por hora en Galarza pasa a ser de 0,90 euros. En Clara Campoamor, la concesión habla de casi un millón menos de ingresos

Como ya informó HOY, el Ayuntamiento debía hacerse cargo del mantenimiento de la Sierrilla al completo. En una sentencia de mayo de 2024, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 dio la razón a los propietarios y anuló una resolución de Alcaldía en la que desestimaba la pretensión para disolver la Junta de Conservación del sector 2. El juez falló que los gastos de conservación son responsabilidad municipal. La Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ya había respaldado a los propietarios de la Sierrilla 1 en su litigio en abril de ese año.

En 2001, el Consistorio rechazó firmar un convenio y asumir servicios. «Pagamos IBI, vado, todos los impuestos, pero, ¿qué recibimos a cambio del Ayuntamiento?», se preguntaba el presidente de la junta de conservación en un ejemplo de descontento. Los propietarios también han reclamado por la vía judicial las facturas del consumo de electricidad en el barrio.

Tras la modificación del contrato, Valoriza deberá ampliar la garantía definitiva que constituyó inicialmente.

Por otra parte, también en el pleno de este miércoles, adelantado 24 horas por la celebración de la Semana Santa, el Consistorio ha aprobado el incremento de las tarifas vigentes en el parking de Obispo Galarza. Ha salido adelante por unanimidad. El precio por hora establecido es de 0,83 euros y pasa a ser de 0,90, lo que supone una subida de algo menos del nueve por ciento, un 8,7. Frente a este acuerdo, se ha desestimado la propuesta para revisar los precios en el aparcamiento Cáceres Centro, el parking de la Avenida de Clara Campoamor.

Según los datos facilitados al Ayuntamiento por la empresa concesionaria APK76 Aparcamientos Sl, que ha absorbido en un proceso de fusión a la contrata inicial, Herce Riosa, existe «un desequilibrio entre los ingresos reales y los ingresos de la oferta» que se presentó en su día. Se esperaban entre 2015 y 2024 7,6 millones de ingresos y la cifra final se ha quedado en 6,7 millones. Especialmente duro fue 2020, con efectos de la pandemia en un servicio que recaudó 378.000 euros pese a que esperaba llegar a 542.000 según recogen sus cálculos económicos. Un año después se llegó a 391.000 pero la previsión era de 542.000. El Ayuntamiento rechaza un incremento de tarifas. Lo ha hecho en el pleno por unanimidad al no ajustarse según los informes técnicos a lo que establecen los pliegos del contrato.

También en la sesión de esta mañana se ha dado aprobación para ceder al Servicio Extremeño de Salud (SES) una parcela en la barriada del Espíritu Santo, en concreto en la avenida de la Hispanidad. Acogerá el Punto de Atención Continuada (PAC) que actualmente se encuentra en el antiguo hospital de la Montaña. La decisión se ha adoptado con los votos de PP, Vox y UP, pero el PSOE se ha abstenido. El grupo socialista critica que se aleje del centro una dotación que se encuentra entre las más demandadas, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos. El concejal Jorge Villar ha explicado en el pleno que no tiene sentido situar un PAC a escasos metros de un hospital, en este caso el San Pedro de Alcántara. La concejala de Asuntos Sociales, que a la vez es gerente del área de salud de Cáceres, Encarna Solís, ha recordado que el PAC no solo da servicio a la ciudad, sino también a cinco pueblos y que sus prestaciones son diferentes a las de Urgencias.