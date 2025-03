El Ayuntamiento de Cáceres tendrá que pagar el mantenimiento de toda la Sierrilla

Sucesión de sentencias judiciales contra el Consistorio

En enero pasado, el Ayuntamiento optó por no recurrir otro fallo del Juzgado Contencioso-Administrativo que le obligaba a hacerse cargo del consumo del alumbrado público en la Sierrilla 2 desde el año 2019. Por este concepto se había abonado ya una cifra cercana a los 60.000 euros, según confirmaron a HOY fuentes próximas al Consistorio. Tras conocerse la sentencia del TSJEx del mes de abril sobre la Sierrilla 1, el concejal portavoz, Ángel Orgaz, adelantó que no había intención de recurrirla. «La idea del Ayuntamiento –dijo Orgaz– no pasa por recurrir». No obstante, también concretó entonces que había que «valorar en qué condiciones recepcionamos la urbanización». Esa resolución ya venía a confirmar otra anterior del Contencioso-Administrativo número 1 y con fecha del 18 de enero pasado. Ahora se añade este último fallo sobre la Sierrilla 2, aunque falta por confirmar oficialmente que el litigio no se traslada esta vez hasta el TSJEx. Si se mantiene el criterio, no habría recurso contra el fallo del Contencioso. El Ayuntamiento está haciendo frente así a una sucesión de resoluciones judiciales que vienen avalando la postura de los propietarios. Todas ellas trasladan la responsabilidad del mantenimiento del barrio a la administración local.