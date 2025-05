Cáceres se ilusiona con Robe

Manuel M. Núñez Cáceres Sábado, 4 de junio 2022 | Actualizado 05/06/2022 13:40h. Comenta Compartir

Solo hay un Iniesta tanto o más venerado que el ya mítico Andrés, el futbolista que coronó a España como campeón del mundo en 2010. ... El 'otro' Iniesta nació en Plasencia, cumplió los 60 el pasado 16 de mayo y en plena madurez artística sigue reinando con su música. Robe, como se conoce al que fuera líder de Extremoduro, llegó este sábado a Cáceres para abrir su último espectáculo, 'Ahora es cuando'. Primera parada en el Recinto Hípico de las 40 que le esperan hasta noviembre. Las puertas no abrieron hasta cerca de las 20.30. Cientos de seguidores se congregaban allí mucho antes. El concierto no estaba anunciado hasta las 22.15. Pero llegada la hora no había comenzado. Lo hizo pasadas las 22.35. La primera estimación sobre la asistencia era de 6.000 personas.

La familia Moreno Frutos llegó al completo desde Los Santos de Maimona. «Ya lo vimos en Mérida y en Sevilla, pero yo recuerdo sobre todo el concierto de Extromoduro en el Príncipe Felipe. Estaba embarazada y ahora vienen mis dos hijos», recordaba Patricia Frutos. Juanjo, su pareja, lucía camiseta para la ocasión mientras explicaba que tenían la entrada de Cáceres «desde marzo». No eran los únicos de una 'fanaticada' que preparó su propia fiesta en el ferial cacereño antes de ver a su ídolo. «A mí cuando tocó Extremoduro en 2014 ya me gustaba, pero era menor y no fui. Este es mi primer concierto», relata Aida Duque. Llegó con toda su pandilla desde Navas del Madroño. La fidelidad a la causa de Robe hacía que muchos de los que este sábado estaban en Cáceres repitan la próxima semana en la capital de España. Madrid es la segunda cita en la gira. El autor de Mayéutica ya ha agotado allí todas las entradas disponibles. También pasará por Badajoz el 22 de julio. Ampliar JORGE REY «Ni tu, ni yo Amor, aquí ya no nos queda nada, vámonos Ni tú, ni yo El mundo no nos interesa nada» El pasado 26 de mayo, Robe sorprendió con Ininteligible, una creación inédita, «nueva copla para que os vayáis poniendo cachondos», cuenta en su web oficial. Ese era el objetivo anoche. «Yo en el concierto de 2014 ya seguía a Robe pero era menor de edad. Este es el primero al que voy» aida duque «Vengo desde Segovia. Yo sola. He llegado en tren». Lo contaba Celia Ávila, una joven que aguardó con paciencia en la cola desde las tres y media de la tarde a pleno sol. Era la primera entre quienes esperaban la apertura de puertas. Nunca había visto a Robe en directo. Todo lo contrario que María de Marcos, madrileña. «Llevo 15 años siguiendo a Robe y Extremoduro», reseñaba justo antes de pasar el primer control de seguridad. Hasta tres había entre la cola y el recinto. Arriba, uno de los controles de acceso. Abajo a la izquierda, la familia Moreno Frutos, que ya estuvo en el concierto de 2014 en el Príncipe Felipe y llegó desde Los Santos de Maimona. A la derecha, Celia Ávila, que vino en tren desde Segovia y esperó 5 horas para entrar, con María de Marcos, que se desplazó desde Madrid. JORGE REY En Cáceres el efecto Robe se notó en el ambiente. También en los establecimientos hoteleros, aunque el concierto coincidía con otros acontecimientos como el campeonato de Kárate que congregó en la ciudad a unos 1.500 jóvenes y sus familias. Si excluimos apartamentos particulares y otros alojamientos extrahoteleros, solo había cuatro ofertas disponibles a primera hora del sábado. Algunas con precios cercanos a los 300 euros. Ninguna por debajo de los 100. «He venido sola y en tren hasta Cáceres. He estado esperando desde las tres y media en la puerta» CELIA ÁVILA Con todo, a última hora todavía era posible adquirir una entrada para ver a Robe. El precio, 39 euros. Los menores de 18 años podían acceder si llevaban un permiso paterno. El Ayuntamiento ha incluido el concierto en su agenda cultural. Aportaba 30.000 euros. También puso un servicio especial de autobuses desde las ocho de la tarde. Los vehículos de Subius salían desde la Avenida de Alemania. No era la primera vez que Robe pisaba territorio cacereño. Sonado fue su triunfo al frente de Extremoduro en mayo de 2014. En aquella ocasión en el Príncipe Felipe y ante 16.000 personas. La ciudad cuenta con una amplia oferta musical para las próximas semanas. Entre las propuestas destacadas, la del día 18 de Fito&Fitipaldis, también con un importante impacto en la hostelería local. Robe arrancó su carrera en solitario en 2015 con 'Lo que aletea en nuestras cabezas'. Un año después llegó 'Destrozares'. Su tono intimista, sus letras exclusivas, su puesta en escena y sobre todo su música personal ilusionaban este sábado a Cáceres.

